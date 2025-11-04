▲ Omar Fateh es otro descendiente de extranjeros con amplias posibilidades de ganar en la ciudad de Minneapolis. Foto Ap

▲ Zohran Mamdani es el candidato favorito para ser alcalde de Nueva York, a pesar de la oposición de la dirigencia de su partido, el Demócrata. Foto Ap

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 32

Washington y Nueva York., El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está en las boletas de las elecciones que se llevarán a cabo este martes en varios puntos del país, pero es la presencia dominante en las contiendas, ya que la oposición o el apoyo del mandatario están en el centro de cada campaña.

Históricamente, el partido del presidente sufre en elecciones que se realizan durante su gestión, y se espera que los resultados sigan ese patrón, pero también serán empleados como un tipo de referendo sobre el ocupante de la Casa Blanca.

Las contiendas más observadas son las de tres candidatos que se definen socialistas democráticos en Nueva York, Minneapolis y Seattle, dos de ellos encabezan las preferencias. Pero los comicios también son protagonizados por una ex oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) favorita para ser la próxima gobernadora demócrata de Virginia y una antigua piloto de helicópteros de la Marina, también del partido en la oposición, quien aspira a dirigir el rumbo de Nueva Jersey.

Focos de atención

La atención nacional se ha enfocado en la contienda por la ciudad de Nueva York, donde el joven inmigrante musulmán y socialista democrático, lo que algunos califican de candidato pesadilla de Trump, Zohran Mamdani encabeza las preferencias (https://www.jornada.com.mx/2025/11/02/mundo/023n1mun).

La oposición a Mamdani no sólo proviene del presidente, quien lo ha calificado de un “comunista lunático”, ni de su contrincante Andrew Cuomo (respaldado por el jefe de la Casa Blanca), quien este lunes lo acusó de ser un socialista estilo cubano o venezolano, sino de la cúpula nacional de su propio partido, cuyo liderazgo insiste en que no representa el futuro y que es más bien una aberración en un momento en el cual la organización política requiere volverse aún más conservadora y pronegocios para poder confrontar a Trump y a los republicanos.

Pero hay indicios de que están equivocados. Casi 2 mil kilómetros al oeste de Nueva York, en Minneapolis, otro socialista democrático e hijo de inmigrantes, Omar Fateh, reta al alcalde actual con un mensaje parecido al de Mamdani para hacer más asequible su ciudad, ofrecer apoyos a pobres y trabajadores y elevar los impuestos a los más ricos.

Las encuestas indican que Fateh podría perder por un escueto margen, pero en Seattle, la candidata socialista democrática Katie Wilson es favorita para derrotar al actual alcalde con un mensaje de más y mejor transporte público, mayor apoyo para trabajadores y altos impuestos a los ricos.

“Lo que Mamdani aborda en Nueva York es que la gente no puede pagar los costos indignantes de vivienda. ¿Saben qué? Eso también es cierto en Vermont o en Virginia del Oeste, es verdad en casi todo estado de este país”, afirmó el senador socialista democrático Bernie Sanders en entrevista con The New York Times.