Martes 4 de noviembre de 2025, p. 37
Oaxaca, Oax., El conflicto por límites territoriales entre los municipios de Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec, en la región de la Mixteca se intensificó, luego de que el fin de semana un enfrentamiento dejó dos personas muertas, una en cada comunidad, informaron los pobladores. Reportaron que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a los comisariados de bienes comunales de ambas localidades.
Las autoridades de dichas demarcaciones se acusaron mutuamente de ser agredidos por sus vecinos, sin embargo los habitantes de Yosondúa señalaron que fueron los de Yolotepec, quienes de nuevo ingresaron a la agencia de Buena Vista y quemaron cuatro casas.
En esta ocasión, los habitantes de Yosondúa que han evitado entrar en conflicto pese a las constantes incursiones de los pobladores de Yolotepec, que además, han incendiado 21 casas en la zona del conflicto, decidieron acudir a ese territorio y luego se dio el enfrentamiento.
En un comunicado, los vecinos de Yosondúa acusaron al gobierno de Salomón Jara de permitir las incursiones armadas de Santa María Yolotepec a la comunidad de Buena Vista, pues señalan que hace 70 días hubo una primera agresión; la administración estatal no ha realizado ninguna acción contundente para frenar esta violencia en la que 255 personas permanecen en desplazamiento forzado.
Ambas comunidades denunciaron que la fiscalía detuvo a Amada López Feria, presidenta de bienes comunales de Yosondúa y a Florentino Velasco Jiménez, comisariado de Santa María Yolotepec. El secretario de Gobierno estatal, Jesús Romero, precisó que dicha información es extraoficial y el organismo no ha informado de ningún arresto.
El gobierno estatal informó que ayer fue retomado el diálogo entre ambas localidades a fin de buscar una salida y acuerdos. Puntualizó que esto no exime la aplicación de la ley a quienes hayan cometido delitos, así como la participación de la Fiscalía General de la República por el uso de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
En otro hecho, Israel Ramírez Peralta, titular de la agencia municipal de San Marcos Zacatepec, perteneciente a Santa Catarina Juquila, Oaxaca, fue asesinado ayer a tiros afuera de su domicilio, confirmó la FGE.
Fuentes de seguridad precisaron que la agresión contra Ramírez Peralta se cometió la madrugada del lunes, cuando sujetos lo atacaron a tiros cuando iba a ingresar a su casa luego de participar en actividades por las fiestas del Día de Muertos.