Martes 4 de noviembre de 2025, p. 37

Oaxaca, Oax., El conflicto por límites territoriales entre los municipios de Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec, en la región de la Mixteca se intensificó, luego de que el fin de semana un enfrentamiento dejó dos personas muertas, una en cada comunidad, informaron los pobladores. Reportaron que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a los comisariados de bienes comunales de ambas localidades.

Las autoridades de dichas demarcaciones se acusaron mutuamente de ser agredidos por sus vecinos, sin embargo los habitantes de Yosondúa señalaron que fueron los de Yolotepec, quienes de nuevo ingresaron a la agencia de Buena Vista y quemaron cuatro casas.

En esta ocasión, los habitantes de Yosondúa que han evitado entrar en conflicto pese a las constantes incursiones de los pobladores de Yolotepec, que además, han incendiado 21 casas en la zona del conflicto, decidieron acudir a ese territorio y luego se dio el enfrentamiento.

En un comunicado, los vecinos de Yosondúa acusaron al gobierno de Salomón Jara de permitir las incursiones armadas de Santa María Yolotepec a la comunidad de Buena Vista, pues señalan que hace 70 días hubo una primera agresión; la administración estatal no ha realizado ninguna acción contundente para frenar esta violencia en la que 255 personas permanecen en desplazamiento forzado.