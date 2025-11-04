La Jornada De Oriente y Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 37

Seis productores agrícolas que participaron la semana anterior en bloqueos carreteros para exigir un precio justo por la tonelada de maíz se presentaron ayer a declarar ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tlaxcala, en respuesta a un citatorio del Ministerio Público (MP).

Antes de ingresar a las instalaciones de la institución los labriegos lamentaron, en entrevista colectiva, que la Secretaría de Gobernación incumpliera su compromiso de no proceder legalmente contra los campesinos que protestaron cerrando caminos. Comentaron que agricultores de Tamaulipas también enfrentan denuncias penales.

Efrén López, presidente del comisariado ejidal de Cuapiaxtla, declaró: “Aquí estamos dando la batalla, la cara, vamos a continuar con nuestra organización”.

Recordó que los horticultores de Tlaxcala se sumaron el pasado 27 de octubre al pliego de peticiones por la defensa del campo, principalmente por el precio del maíz.

Refirió que el viernes pasado se celebró en el municipio de Nanacamilpa una reunión con autoridades estatales encabezadas por el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez, y los servidores públicos por un lado “tendieron la mano, y por el otro, prácticamente amenazaron con el garrote, amedrentándonos, creo que lo están cumpliendo”.

Acusó al gobierno de Tlaxcala de pretender dividir e intimidar a los agricultores, por lo que el pasado fin de semana los labriegos “dieron una muestra de organización” y liberaron las carreteras Arco Norte y Federal México-Los Reyes-Zacatepec, a la altura de Nanamilpa, así como vías ferroviarias en Cuamatzingo y Muñoz de Domingo Arenas.