Choferes del Edomex cierran la México-Querétaro
Martes 4 de noviembre de 2025, p. 37
Transportistas bloquearon ayer durante más de ocho horas, entre las 8 y las 16:30, tramos de la autopista México-Querétaro en ambos sentidos, para exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) localizar a su compañero Fernando Galindo, de 69 años, quien, aseguran, fue secuestrado por miembros de la delincuencia el 30 de octubre en Jilotepec, estado de México.
Procedentes del municipio citado, además de los de Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Lerma, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Coyotepec, entre otros, agremiados a la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAARM), se concentraron a las 6 de la mañana en la caseta de Tepotzotlán, en la plaza de cobro T0-Jorobas y en la entrada a Jilotepec, lo que afectó la movilidad en las autopistas Circuito Exterior Mexiquense y Arco Norte.
Caminos y Puentes Federales informó que los contingentes se reple-garon a las 16:30 horas y comenzaron a retirarse; no obstante, la autopista continuó con severa carga vehicular en ambos sentidos de la circulación, debido a la gran cantidad de autos varados a partir las 8.
La protesta terminó luego de quedirigentes de los autotransportistas informaron a sus agremiados que se reunirían con autoridades de la FGJEM, y que después de esa me-sa de diálogo determinarían acciones a seguir en los siguientes días.
El fin de semana pasado, la AAARM convocó a impulsar una megamarcha con la que contemplaban llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Esta movilización se canceló, y cambió por los citados bloqueos carreteros.
Además, los quejosos promovieron la libre circulación sin pago de peaje por la caseta de Tepotzotlán entre las 8 y las 13 horas. Después, entre las 13 y 15 horas, interrumpieron la circulación de manera intermitente, hasta que se retiraron después de las 16:30.
Con la de Fernando Galindo suman tres desapariciones de conductores del transporte en la región de Jilotepec perpetradas entre julio y octubre de este año. En los casos de Bernardo Aldana y Carlos Cornelio Ortega se logró el rescate de las víctimas privadas de la libertad por negarse a pagar extorsiones.
Mientras, el secretario general de Gobierno del estado de México, Horacio Duarte, informó que la administración estatal y la FGJEM trabajan para localizar a Fernando Galindo, y aseguró que existen garantías para que los integrantes de la AAARM y miles de choferes más realicen su trabajo cotidiano. Reconoció que las desapariciones entre integrantes de ese gremio se han focalizado en la zona de Jilotepec durante las últimas semanas.