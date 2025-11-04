▲ Transportistas de varios puntos del estado de México se apostaron ayer en la caseta de Tepotzotlán, en la plaza de cobro T0-Jorobas. Foto La Jornada

Silvia Chávez e Israel Dávila

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 37

Transportistas bloquearon ayer durante más de ocho horas, entre las 8 y las 16:30, tramos de la autopista México-Querétaro en ambos sentidos, para exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) localizar a su compañero Fernando Galindo, de 69 años, quien, aseguran, fue secuestrado por miembros de la delincuencia el 30 de octubre en Jilotepec, estado de México.

Procedentes del municipio citado, además de los de Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Lerma, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Coyotepec, entre otros, agremiados a la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAARM), se concentraron a las 6 de la mañana en la caseta de Tepotzotlán, en la plaza de cobro T0-Jorobas y en la entrada a Jilotepec, lo que afectó la movilidad en las autopistas Circuito Exterior Mexiquense y Arco Norte.

Caminos y Puentes Federales informó que los contingentes se reple-garon a las 16:30 horas y comenzaron a retirarse; no obstante, la autopista continuó con severa carga vehicular en ambos sentidos de la circulación, debido a la gran cantidad de autos varados a partir las 8.

La protesta terminó luego de quedirigentes de los autotransportistas informaron a sus agremiados que se reunirían con autoridades de la FGJEM, y que después de esa me-sa de diálogo determinarían acciones a seguir en los siguientes días.