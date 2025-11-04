Alonso Urrutia y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 36

La presidenta Claudia Sheimbaun Pardo expresó su pesar por el fallecimiento de 23 personas durante un incendio en una tienda de Hermosillo, Sonora.

Señaló que desde el sábado pasado, cuando se conoció la tragedia, se puso en contacto con el gobernador de la entidad, Alfonso Durazo, para dar seguimiento a estos lamentables hechos.

Al abrir su conferencia, la mandataria federal hizo alusión a esta tragedia, señalando que avanzan las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del estado para esclarecer qué es lo que provocó este siniestro.