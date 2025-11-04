▲ Familiares y amigos de las personas que fallecieron el fin de semana en el incendio de la tienda Waldo’s en el centro de Hermosillo, Sonora, colocaron veladoras, flores, frutas y otros artículos para sus seres queridos. Foto Cuartoscuro

Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 36

Hermosillo, Son., Dos días después de la explosión y el incendio que dejaron 23 personas muertas en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, las familias han identificado a 21 de sus seres queridos, y las autoridades siguen sin hacer pública la lista oficial de víctimas. Entre los fallecidos se encuentra Johana Guadalupe Hernández Sánchez, de 19 años, cajera del establecimiento y estudiante de la Universidad de Sonora, quien ayer fue velada.

En este contexto, ayuntamientos sonorenses comenzaron a clausurar formalmente tiendas Waldo’s con elementos de Protección Civil, cumpliendo una instrucción del gobierno y de la fiscalía estatales. Cajeme fue la primera demarcación en confirmar las suspensiones de labores, seguido por Caborca, Guaymas, Empalme, Magdalena, Agua Prieta y Navojoa.

Al momento, dos cuerpos permanecen en el Servicio Médico Forense sin ser identificados. En casas, funerarias y calles que se han vuelto escenario de duelos públicos, la ciudadanía pronuncia nombres, enciende veladoras y comienza a precisar quiénes no regresaron a casa: enfermeras con sus hijos, madres jóvenes, parejas, trabajadores del centro de la urbe, familias enteras.

El nombre de Johana se incluye en esa lista. La comunidad universitaria confirmó su deceso, mientras el campus donde cursaba negocios y comercio internacional, docentes, compañeros y autoridades compartieron condolencias y prendieron velas ante su fotografía.

A la casa de la joven, en el surponiente de Hermosillo, llegó el féretro con los restos de Johana, su sala estaba llena de flores y su familia se desbordaba en llanto. En entrevista para este diario su tío, Eusebio Arias, describió a Johana como una joven dedicada a su familia y estudios: “Era tierna, amable. Siempre buscaba a la familia. Aplicada, adelantada… una niña con mucho futuro. Muy independiente”.

Johana trabajaba para pagar sus estudios y apoyarse a sí misma. Su rutina se dividía entre clases, tareas y sus labores en la tienda donde terminó su historia.

Eusebio expuso las condiciones del almacén: “No había salida de emergencia, ni luces, ni señalización. Y lo sabemos todos; los que caminamos el centro sabemos que hay negocios obsoletos que necesitan mantenimiento”.

Durante los velorios, exigencias de justicia

Mientras, en diversos sectores de Hermosillo, otras familias realizaron velorios en los que se exigió justicia y se emitieron gritos de impotencia. Aunque no hay una lista oficial, amigos y familiares han dado a conocer en redes sociales nombres de ausentes luego de que acudieron al Waldo’s la tarde del 1º de noviembre.

Entre ellos se hallan Zelma Adilene Quintero, enfermera originaria del municipio de Empalme, junto con sus hijos Danna y Rafael; también María del Carmen Aguilar, empleada de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la joven pareja del municipio de Baviácora, Guadalupe Córdova y Jesús Murrieta.

Asimismo, se confirmó el fallecimiento de Karla Cota y de sus hijos José de Jesús y Diego Eleazar, residentes del poblado Miguel Alemán, en el poniente de Hermosillo, y de Julio César Salas y María Guadalupe Pérez.

A la lista se sumó Francisca Guadalupe con sus hijos Alejandro y Guadalupe; ella presuntamente se encontraba embarazada. Dos víctimas más fueron Joaquín Ortiz, trabajador de una tintorería, y su esposa María Luz Tánori.

La tragedia alcanzó a Edith Villa y a su hija Corina, al igual que al subgerente del sitio siniestrado, Marcos González, conocido por sus compañeros como Marquitos. Su muerte fue confirmada por colegas del gremio de promotores comerciales, quienes expresaron consternación y mensajes de despedida.