Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 8

Desde la primera hora de ayer, calles aledañas al Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México registraron filas de admiradores que esperaron a Guillermo del Toro, quien vino a presentar su Frankenstein, so pretexto de su estreno en Netflix el viernes. Los asistentes llevaban carteles, libros, fotografías y hasta algunos muñecos de los monstruos que el mexicano ha llevado a la pantalla grande, con el objetivo de obtener una firma del ganador del Oscar, que vino al país acompañado de algunos miembros del elenco de su más reciente filme.