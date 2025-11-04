Espectáculos
Murió Diane Ladd, nominada al Óscar por Alicia ya no vive aquí y madre de Laura Dern
Foto
▲ La actriz Diane Ladd posa tras recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, el 1º de noviembre de 2010.Foto Ap
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de noviembre de 2025, p. 8

Los Ángeles., La actriz Diane Ladd, tres veces nominada al Óscar y madre de la intérprete Laura Dern, falleció ayer a los 89 años.

Durante ocho décadas de carrera, Ladd fue nominada tres veces al Óscar a la mejor actriz de reparto por Alicia ya no vive aquí, de Martin Scorsese; Corazón salvaje, de David Lynch, y Rambling Rose

Dern anunció la muerte de su madre: “Mi increíble heroína y mi gran regalo como madre falleció esta mañana en su casa de Ojai, California, conmigo a su lado”. 

Nacida en Misisipi en 1935, Ladd apareció en numerosos programas de televisión y obras de teatro antes de que Scorsese le diera cabida en su gran Alicia ya no vive aquí, estrenada en 1974.

Lynch eligió a Ladd para interpretar a la madre asesina y vengativa de Lula, el personaje de Dern, en su surrealista comedia negra Corazón salvaje

Ladd volvió a compartir pantalla con su hija al año siguiente en Rambling Rose, un drama de época ambientado en el sur de Estados Unidos durante la Gran Depresión. La actriz también tuvo papeles en Chinatown e Inland Empire.

