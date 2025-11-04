▲ La actriz Diane Ladd posa tras recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, el 1º de noviembre de 2010. Foto Ap

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 8

Los Ángeles., La actriz Diane Ladd, tres veces nominada al Óscar y madre de la intérprete Laura Dern, falleció ayer a los 89 años.

Durante ocho décadas de carrera, Ladd fue nominada tres veces al Óscar a la mejor actriz de reparto por Alicia ya no vive aquí, de Martin Scorsese; Corazón salvaje, de David Lynch, y Rambling Rose.

Dern anunció la muerte de su madre: “Mi increíble heroína y mi gran regalo como madre falleció esta mañana en su casa de Ojai, California, conmigo a su lado”.

Nacida en Misisipi en 1935, Ladd apareció en numerosos programas de televisión y obras de teatro antes de que Scorsese le diera cabida en su gran Alicia ya no vive aquí, estrenada en 1974.