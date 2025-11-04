La adaptación de la obra británica Noises Off tiene referencias al teatro mexicano
Martes 4 de noviembre de 2025, p. 8
Una obra dentro de la obra, donde todo puede salir mal, ambientada en los años 70, con siete puertas y una escenografía de 360 grados, es lo que se observa y atrapa al espectador en ¡Qué desastre de función! (Noises Off), un montaje “que funciona y opera de manera milimétrica y coreográfica”.
La legendaria comedia de Michael Frayn, clásica del teatro británico, dirigida por Cristian Magaloni, llega por primera vez a México y tendrá temporada, a partir del viernes en el Teatro Jorge Negrete, donde reinará el caos, las carcajadas y lo más divertido ocurrirá cuando nada sale bien.
Cristian Magaloni explicó a La Jornada: “en el teatro todo puede salir mal... y cuando nada sale bien, puede ser hilarante. Esta historia escrita en 1982 trata sobre una compañía que monta una obra que se llama Al desnudo; en escena se recurre a varios tipos de comedia, como la del primer acto que es de situación, en el siguiente es algo más físico y el tercero es una farsa desbordada”.
En este sentido, agregó el director, “es una obra parar reír, pasarla bien y conocer tras bambalinas del teatro; primero se ve el ensayo de una obra, después una función por detrás del escenario y luego se presenta la función. Es como meterse en los entresijos teatrales”.
Producida por Terra de Teatro y Gang Studios, con una escenografía que gira 360 grados, “el público observará lo que ocurre frente y detrás del escenario: los nervios del estreno, egos, los enredos amorosos entre actores, las puertas que no cierran y los textos que se olvidan justo en el peor momento”.
Este montaje “es un caos perfectamente calculado que convierte cada función en una montaña rusa de carcajadas; incluso en esta comedia nos reímos de los teatreros y de nosotros mismos. Es muy humana porque devela a una compañía teatral al borde del colapso”.
Bajo la mirada precisa y explosiva de Cristian Magaloni, el montaje combina humor físico, precisión milimétrica y un ritmo frenético que mantiene al público riendo sin parar. El elenco que da vida a esta inusual historia lo conforman Pedro de Tavira, Ximena Romo, Anahí Allué, Mario Alberto Monroy, Pamela Almanza, Roberto Duarte, Mariana Gajá, Marco Antonio García y Fer Córdova.
“Nunca había hecho una comedia tan desaforada y física, pero la he disfrutado muchísimo; es una obra muy coral y todos los personajes son protagonistas”, puntualizó Magaloni, quien destacó que su adaptación “tiene referencias del teatro mexicano”.
¡Qué desastre de función! (Noises Off) se estrenó en 1982 en plena guerra de las Malvinas en el Lyric Hammersmith Theatre de Londres y revolucionó el teatro de comedia al convertir las pasiones, enredos amorosos, errores, accidentes y torpezas de los actores en el corazón del espectáculo.
Ahora, “más de 40 años después, es un clásico indestructible que demuestra que reírse del desastre también es un arte”. Ha hecho historia en Londres, Broadway y más de 50 países. Desde su estreno, ha sido considerada por la crítica internacional como “la comedia más divertida jamás escrita” (The New York Post), “la farsa más graciosa de todos los tiempos” (Evening Standard) y “una de esas experiencias teatrales en las que ríes tanto que lloras” (What’s On Stage).
¡Qué desastre de función! se presentará a partir del viernes en el Teatro Jorge Negrete, con funciones los viernes a las 20 horas, sábados 17 y 20:30 horas y domingos a las 17:30 horas.