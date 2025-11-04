Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 8

Una obra dentro de la obra, donde todo puede salir mal, ambientada en los años 70, con siete puertas y una escenografía de 360 grados, es lo que se observa y atrapa al espectador en ¡Qué desastre de función! (Noises Off), un montaje “que funciona y opera de manera milimétrica y coreográfica”.

La legendaria comedia de Michael Frayn, clásica del teatro británico, dirigida por Cristian Magaloni, llega por primera vez a México y tendrá temporada, a partir del viernes en el Teatro Jorge Negrete, donde reinará el caos, las carcajadas y lo más divertido ocurrirá cuando nada sale bien.

Cristian Magaloni explicó a La Jornada: “en el teatro todo puede salir mal... y cuando nada sale bien, puede ser hilarante. Esta historia escrita en 1982 trata sobre una compañía que monta una obra que se llama Al desnudo; en escena se recurre a varios tipos de comedia, como la del primer acto que es de situación, en el siguiente es algo más físico y el tercero es una farsa desbordada”.

En este sentido, agregó el director, “es una obra parar reír, pasarla bien y conocer tras bambalinas del teatro; primero se ve el ensayo de una obra, después una función por detrás del escenario y luego se presenta la función. Es como meterse en los entresijos teatrales”.

Producida por Terra de Teatro y Gang Studios, con una escenografía que gira 360 grados, “el público observará lo que ocurre frente y detrás del escenario: los nervios del estreno, egos, los enredos amorosos entre actores, las puertas que no cierran y los textos que se olvidan justo en el peor momento”.

Este montaje “es un caos perfectamente calculado que convierte cada función en una montaña rusa de carcajadas; incluso en esta comedia nos reímos de los teatreros y de nosotros mismos. Es muy humana porque devela a una compañía teatral al borde del colapso”.