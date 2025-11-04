Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 7

Erigido hace 91 años, el denominado Teatro del Pueblo, que forma parte del conjunto arquitectónico del mercado Abelardo L. Rodríguez, en el corazón del Centro Histórico, albergó primero al antiguo colegio jesuita San Gregorio y después a un cuartel militar antes de convertirse en centro cívico, sala de cine y teatro referente del idealismo posrevolucionario.

El recinto, construido en un segundo piso e inaugurado el 24 de noviembre de 1934 como Teatro Cívico Álvaro Obregón, el cual por su carácter y objetivos fue llamado Teatro del Pueblo, nombre que conserva hasta la fecha, abrirá los festejos por su aniversario el 22 y 23 de noviembre, con el estreno de La Nueva Revista Mexicana, a cargo de La Pícara Pandilla, con música y bel canto a cargo del tenor Moisés Cerón, así como danzas y bailes de folclor mexicano con la fuerza de Sones de Luna y Sol, el arte drag alternativo de Matronna X, y el glamur y la sensualidad del género exótica burlesque.

Luis Esteban Galicia, encargado del Teatro del Pueblo y miembro de la administración de la Secretaría de Cultura capitalina, explicó en charla con La Jornada: “Las funciones estarán dedicadas a dos pilares del Centro Histórico: los comerciantes del mercado Abelardo L. Rodríguez, quienes cumplen también 91 años en el inmueble, y los organilleros de esta gran urbe, quienes entregarán un documento para comenzar el proceso a fin de ser integrados en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Ciudad de México”.

El también gestor cultural sostuvo: “la Dirección del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la CDMX abrirá las puertas del recinto para ellos (organilleros y sus familias), en una acción que plantea un diálogo permanente del teatro con su entorno; además, el proyecto La Nueva Revista Mexicana no termina en el aniversario, pues su formato está diseñado para que, a partir de 2026, el teatro sea un escaparate permanente para que múltiples artistas muestren su trabajo o simplemente participen en un palomazo escénico”.

Esta celebración, enfatizó Galicia, no sólo es escénica, sino profundamente comunitaria. El también actor, narrador, escritor, activista, “con un pasado oscuro en el cabaret” detalló: “este recinto, como todo el Centro Histórico, tiene una carga energética e histórica muy importante y quién sabe cuántas historias tengan estas piedras. Pero a partir de la Colonia se empezó a tener un registro del lugar, el cual era del Colegio Jesuita San Gregorio, siendo un centro de enclaustramiento, oración y evangelización. Al paso de los años, surgió el proyecto de integrar esta zona como un espacio cultural y comercial, como han sido precisamente los tianguis que nos han acompañado desde nuestro pasado prehispánico hasta nuestros días”.

Después se tuvo “la necesidad de integrar este lugar por medio del mercado y se construyó un teatro, el único que se encuentra en un segundo piso; de alguna manera este inmueble guarda en sí mismo lo que ahora podríamos denominar una utopía. Tenemos la parte cultural, pero también comercial y actualmente hay dos escuelas: un bachillerato y una escuela tecnológica”.