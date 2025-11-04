Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 30

Washington. El gobierno de Donald Trump informó ayer que la ayuda alimentaria que benefician a 42 millones de estadunidenses se reducirá prácticamente a la mitad en noviembre debido a la parálisis presupuestaria que lleva un mes en curso.

Utilizará 4 mil 650 millones de dólares de un fondo de emergencia para financiar los pagos relacionados con el programa SNAP, el principal de asistencia alimentaria pública en Estados Unidos, lo que cubrirá “50 por ciento de los subsidios de los hogares elegibles”, afirmó el Departamento de Agricultura en documentos judiciales.

El Ejecutivo, según estos documentos presentados ante una corte federal de Rhode Island, no completará el faltante.

Este anuncio sigue a una decisión de un juez federal de Providence, uno de los dos que ordenaron la semana pasada al gobierno utilizar fondos de emergencia para garantizar la continuidad del programa SNAP.

El presidente Trump aseguró el viernes que estaba dispuesto a desbloquear los fondos necesarios si la justicia así lo decidía, y señaló que no quiere “que los estadunidenses pasen hambre”.

En este contexto, la persistencia del consumo como sostén de la economía estadunidense puede ponerse a prueba en las próximas semanas, sobre todo entre los menos pudientes.

Los consumidores se verían afectados por el aumento de los costos de servicios médicos, la posible pérdida de ayudas federales para alimentación y por la perspectiva opaca sobre el mercado laboral, que ya están haciendo mella en los ingresos.