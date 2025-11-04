Angeles Cruz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 29

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy se reunirá con directivos de las empresas de carga que se encuentran en el Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA) a fin de saber si tienen alguna solicitud o algún problema con el trabajo que realizan allí.

Lo anterior, luego de la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de suspender de manera provisional nuevas autorizaciones para vuelos de pasajeros y carga que salgan del AIFA hacia terminales de aquel país.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria comentó que el gobierno de Donald Trump considera que existe una competencia desleal para las aerolíneas que están en el Felipe Angeles. “No es así, por el contrario, hay libre competencia”, afirmó.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez, explicó la mandataria, hubo una reasignación de los slots, espacios que ocupan las empresas en esa terminal, a partir de una solicitud que hicieron las empresas.

Confió en que se logrará un acuerdo con Estados Unidos, incluso antes del plazo de 14 días que planteó el Departamento de Transporte de aquel país. Para ello se está buscando una llamada telefónica entre el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, y el titular del Departamento de Transporte estadunidense, Sean Duffy, y se enviará una carta en la que se expondrán los argumentos de México para que se mantengan los vuelos de carga en el AIFA.

Sobre la reunión que sostuvo la semana pasada con directivos de las aerolíneas nacionales, también afectadas por la decisión de Estados Unidos, Sheinbaum comentó que le compartieron algunas ideas de lo que se podría hacer. “Nos dieron elementos técnicos”.

Además, informaron sobre los volúmenes de carga que tienen los nacionales y las aerolíneas estadunidenses y otros datos importantes.