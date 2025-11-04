Clara Zepeda y Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 29

Tras la disputa entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el sector asegurador por el cobro del impuesto al valor agregado (IVA), en la que al final las entidades financieras deberán pagar el gravamen correspondiente al dinero que reciben de terceros involucrados en un siniestro a partir del próximo año, la industria aseguró que el cambio da certeza jurídica y no impactará a los asegurados.

Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), sostuvo que es un cambio tributario que están analizando, el cual fue aprobado hace unas semanas por el Congreso; aclaró que los precios que los clientes pagan por sus seguros no se van a ver impactados de manera inmediata por dicha modificación tributaria.

“El objetivo principal es regular y organizar el funcionamiento del sector, no modificar los costos de los productos para los usuarios (…) este cambio legal no impacta directamente en el costo de las pólizas para los usuarios, pero sí brinda certeza y estabilidad al sector asegurador”, precisó.

Durante la inauguración de la Primera Semana del Seguro, Educación para la Protección, Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dijo que el efecto de la disposición tributaria se verá en 2026.

“Es un tema fiscal, que tuvo que definir el SAT y las aseguradoras. Todos los asuntos de ese tipo pueden impactar, pero ya veremos en enero de 2026”, comentó el funcionario.