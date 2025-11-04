Martes 4 de noviembre de 2025, p. 28
Este mes se reunirán la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homóloga de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para revisar los avances del nuevo acuerdo de libre comercio entre ambas partes, anunció ayer la titular del Ejecutivo y señaló que se “están revisando las agendas” para determinar la fecha.
De acuerdo con información oficial, el nuevo convenio comercial está prácticamente listo y se prevé que entrará en vigor en febrero de 2026. La finalidad es impulsar la producción nacional, principalmente en beneficio de los sectores agropecuario y manufacturero.
Sheinbaum también comentó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acudirá a la conferencia en Palacio Nacional para informar sobre los acuerdos alcanzados en la reunión del Fondo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), así como de las pláticas que tuvo con los representantes de los países participantes y la importancia que tiene la reunión de ese organismo en 2028, la cual se llevará a cabo en México.
La mandataria resaltó la importancia de la relación con la región de Asia-Pacífico y de que todos los países estuvieran de acuerdo en que México sea la sede del encuentro.
Por otra parte, la Presidenta se refirió a los planteamientos que en días pasados hicieron directivos de empresas estadunidenses al solicitar al gobierno de su país que retire los aranceles impuestos a México y Canadá. Calificó de “muy bueno” que se manifiesten sobre el tema.
Resaltó que la integración económica entre México y Estados Unidos es resultado de tres décadas de vigencia del tratado comercial, por lo que los aranceles, sobre todo los impuestos al sector automotriz y el acero, afectan a ambas naciones.
La mandataria indicó que el secretario Ebrard también comentará sobre los avances de las negociaciones en esta materia.