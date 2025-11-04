Ángeles Cruz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 28

Este mes se reunirán la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homóloga de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para revisar los avances del nuevo acuerdo de libre comercio entre ambas partes, anunció ayer la titular del Ejecutivo y señaló que se “están revisando las agendas” para determinar la fecha.

De acuerdo con información oficial, el nuevo convenio comercial está prácticamente listo y se prevé que entrará en vigor en febrero de 2026. La finalidad es impulsar la producción nacional, principalmente en beneficio de los sectores agropecuario y manufacturero.

Sheinbaum también comentó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acudirá a la conferencia en Palacio Nacional para informar sobre los acuerdos alcanzados en la reunión del Fondo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), así como de las pláticas que tuvo con los representantes de los países participantes y la importancia que tiene la reunión de ese organismo en 2028, la cual se llevará a cabo en México.