Dixio
Sheinbaum y Von der Leyen revisarán este mes acuerdo de libre comercio
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de noviembre de 2025, p. 28

Este mes se reunirán la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homóloga de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para revisar los avances del nuevo acuerdo de libre comercio entre ambas partes, anunció ayer la titular del Ejecutivo y señaló que se “están revisando las agendas” para determinar la fecha.

De acuerdo con información oficial, el nuevo convenio comercial está prácticamente listo y se prevé que entrará en vigor en febrero de 2026. La finalidad es impulsar la producción nacional, principalmente en beneficio de los sectores agropecuario y manufacturero.

Sheinbaum también comentó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acudirá a la conferencia en Palacio Nacional para informar sobre los acuerdos alcanzados en la reunión del Fondo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), así como de las pláticas que tuvo con los representantes de los países participantes y la importancia que tiene la reunión de ese organismo en 2028, la cual se llevará a cabo en México.

La mandataria resaltó la importancia de la relación con la región de Asia-Pacífico y de que todos los países estuvieran de acuerdo en que México sea la sede del encuentro.

Por otra parte, la Presidenta se refirió a los planteamientos que en días pasados hicieron directivos de empresas estadunidenses al solicitar al gobierno de su país que retire los aranceles impuestos a México y Canadá. Calificó de “muy bueno” que se manifiesten sobre el tema.

Resaltó que la integración económica entre México y Estados Unidos es resultado de tres décadas de vigencia del tratado comercial, por lo que los aranceles, sobre todo los impuestos al sector automotriz y el acero, afectan a ambas naciones.

La mandataria indicó que el secretario Ebrard también comentará sobre los avances de las negociaciones en esta materia.

