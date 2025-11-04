Julio Gutiérrez

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 28

Al cierre de septiembre, la cartera vencida de los créditos para consumo que la banca privada otorga a las familias mexicanas alcanzó un saldo de 49 mil 494 millones de pesos, el mayor monto para un mes desde que hay registros, de acuerdo con la más reciente información del Banco de México (BdeM).

Se trata de los financiamientos otorgados por medio de instrumentos como tarjetas de crédito, préstamos personales y los descontados a los trabajadores vía nómina y que llevan por lo menos 90 días sin recibir un pago.

Si la cifra al cierre de septiembre se compara con los 44 mil 369 millones reportados en el mismo mes de 2024, se observa un crecimiento del saldo vencido en términos reales (descontada la inflación del periodo) de 7.7 por ciento, según las estadísticas oficiales.

De acuerdo con las estadísticas del instituto central, al concluir septiembre el portafolio vigente de los préstamos de consumo se situaba en un billón 574 mil 895 millones de pesos, por lo que el saldo vencido representa 3.1 por ciento.

El alza del impago se presenta en un momento en que la economía mexicana crece menos que el año pasado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la actividad económica se contrajo 0.3 por ciento trimestral y anual en el periodo julio-septiembre.

Este fue el primer retroceso de la economía desde el primer trimestre de 2021, cuando el PIB cayó 2.6 por ciento como resultado de la crisis económica y sanitaria propiciada por la pandemia de covid-19.