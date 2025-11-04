Julio Gutiérrez

En México, alrededor de 295 mil habitantes no cuentan con servicios de electricidad, uno de los insumos básicos para realizar actividades cotidianas como prender una estufa, tener un refrigerador o encender la televisión, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Son un total de 4 mil 473 comunidades las que no tienen servicios de energía eléctrica y se localizan en áreas rurales, comunidades indígenas y zonas urbanas marginadas, según información de la empresa.

Derivado de lo anterior, la CFE tiene como objetivo que, al concluir 2028, esas familias ya cuenten con el servicio de electricidad.

Lo anterior se realizará por medio del Programa Prioritario de Obras de Justicia Energética, mismo que incluye la ejecución de 42 mil 221 obras de electrificación, con una inversión de 18 mil 916 millones de pesos en la República.

Los recursos financieros, explicó la empresa energética, provienen del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), que es administrado por la Secretaría de Energía.

La electricidad, señaló la CFE, permite mejorar los servicios de salud, educación y conectividad digital, al mismo tiempo que disminuye la migración por falta de oportunidades y la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos.

Estrategia nacional

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo actual, la política energética debe fomentar el uso eficiente de la energía y promover medidas de ahorro y el consumo de productos de alta eficiencia.