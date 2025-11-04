Supera cuatro veces el estimado de recaudación vía revisiones
Martes 4 de noviembre de 2025, p. 27
Con las investigaciones por contrabando de combustibles, o huachicol fiscal, como telón, la fiscalización a contribuyentes relacionados con el sector hidrocarburos dejó 73 mil 519.9 millones de pesos en lo que va del año, al menos 4.5 veces lo que se puso como meta el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en enero, en el marco de sus revisiones al sector.
El fisco tenía como meta captar 16 mil 162.5 millones de pesos, derivado de las auditorías y otras tareas de fiscalización que se hacen a los contribuyentes cuando se identifica alguna discrepancia entre sus ingresos y lo que están reportando en sus contribuciones a Hacienda.
No obstante, hasta septiembre la dependencia ha captado 57 mil 357.4 millones más de lo que tenía como meta para los primeros nueve meses de 2025, exhiben los informes de Finanzas y Deuda Públicas entregados al Congreso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ningún indicador del SAT superó a tal grado su objetivo como éste. El cumplimiento de 454.9 por ciento en lo captado respecto al monto estimado, apenas es seguido de cerca por lo obtenido en la fiscalización a grandes contribuyentes, empresas que ingresan más de mil 500 millones de pesos anuales.
Esto, en parte, se debe a que por cada acto de fiscalización, el SAT termina encontrando dos veces más de lo que estimaba. En lo que hace al acumulado a septiembre, el SAT consideró que obtendría 116 millones 277 mil pesos por cada una de las revisiones al sector de hidrocarburos. Al final, fueron 302 millones 551.1 mil por cada auditoría.
La recuperación de dinero en este sector de hidrocarburos se afianza como uno de los propulsores de la recaudación derivada de fiscalización. Tan sólo el año pasado, el SAT captó 211 mil 517.7 millones de pesos por las revisiones a contribuyentes relacionados con el sector de hidrocarburos, muy por encima de sus estimados 18 mil 246.3 millones.
Lo mismo ocurrió en 2023, cuando la dependencia fijó que obtendría 16 mil 704.4 millones de revisar a los contribuyentes vinculados con el sector de hidrocarburos, que pueden ir desde grandes empresas, como la misma Petróleos Mexicanos, hasta firmas de logística, importación, almacenamiento, distribución, tecnología, servicios especializados y gasolinerías. Al final ese año detectó casi 80 mil 403.5 millones de pesos.
Y así se puede seguir con 2022, 2021, 2020, 2019, cuando los recursos obtenidos por las fiscalizaciones rebasan en gran medida lo planteado por el SAT. El organismo no especifica si son recursos que van a créditos fiscales, recaudación virtual o efectivo.
No obstante, en el acumulado de 2019 a septiembre de 2025, la recaudación secundaria en contribuyentes del sector hidrocarburos suma 538 mil 431.6 millones de pesos, casi cuatro veces más los 96 mil 599.5 millones, que eran la meta del fisco.