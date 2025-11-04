▲ Las investigaciones en el país por huachicol fiscal han aumentado este año. Foto La Jornada

Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 27

Con las investigaciones por contrabando de combustibles, o huachicol fiscal, como telón, la fiscalización a contribuyentes relacionados con el sector hidrocarburos dejó 73 mil 519.9 millones de pesos en lo que va del año, al menos 4.5 veces lo que se puso como meta el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en enero, en el marco de sus revisiones al sector.

El fisco tenía como meta captar 16 mil 162.5 millones de pesos, derivado de las auditorías y otras tareas de fiscalización que se hacen a los contribuyentes cuando se identifica alguna discrepancia entre sus ingresos y lo que están reportando en sus contribuciones a Hacienda.

No obstante, hasta septiembre la dependencia ha captado 57 mil 357.4 millones más de lo que tenía como meta para los primeros nueve meses de 2025, exhiben los informes de Finanzas y Deuda Públicas entregados al Congreso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ningún indicador del SAT superó a tal grado su objetivo como éste. El cumplimiento de 454.9 por ciento en lo captado respecto al monto estimado, apenas es seguido de cerca por lo obtenido en la fiscalización a grandes contribuyentes, empresas que ingresan más de mil 500 millones de pesos anuales.

Esto, en parte, se debe a que por cada acto de fiscalización, el SAT termina encontrando dos veces más de lo que estimaba. En lo que hace al acumulado a septiembre, el SAT consideró que obtendría 116 millones 277 mil pesos por cada una de las revisiones al sector de hidrocarburos. Al final, fueron 302 millones 551.1 mil por cada auditoría.