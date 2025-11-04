Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 26

La confianza del sector empresarial en México acumula 18 meses de deterioro anual, de acuerdo con una encuesta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) levanta entre industriales de la manufactura, la construcción, el comercio y los servicios privados no financieros.

La baja de octubre fue de 3.4 puntos respecto al mismo mes del año pasado y de 0.8 unidades frente a septiembre anterior, reportó el organismo. En general, con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran, cerró en 48.6 puntos.

Ya son ocho meses en que el IGOEC se encuentra por debajo de 50 puntos, es decir, en la zona de pesimismo, lo que da una idea sobre las decisiones de producción e inversión a corto y mediano plazos.

Esto muestra “mayores señales de fragilidad de las expectativas por sectores del consenso de empresarios, luego de registrar tres meses de ligera mejoría”, aseguró Rosa Rubio, analista económica de Monex.