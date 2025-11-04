Deportes
Cardenales vencen 27-17 a los Vaqueros
Al cierre
Cardenales vencen 27-17 a los Vaqueros
Foto
Foto Ap
Periódico La Jornada
Martes 4 de noviembre de 2025, p. a43

Los Cardenales de Arizona lograron su tercera victoria de la temporada en la NFL (3-5), al imponerse 27-17 a los Vaqueros de Dallas, en el partido que se disputó ayer en el AT&T Stadium. El mariscal de campo Jacoby Brissett anotó en una ocasión por tierra y lanzó dos pases a las diagonales a su receptor Marvin Harrison Jr (de frente en la imagen). Los Vaqueros sumaron su segunda derrota consecutiva y se mantienen en la segunda posición de la División Este de la Conferencia Nacional con foja perdedora (3-5-1).

