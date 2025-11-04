Afp

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. a12

Los Ángeles., Victor Conte, cerebro del escándalo de dopaje BALCO que sacudió el atletismo y el beisbol a principios de los años 2000, murió ayer a los 75 años, informó su empresa en un comunicado.

“Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de nuestro líder intrépido”, señaló la compañía de nutrición deportiva SNAC, propiedad de Conte, en un mensaje publicado en X, acompañado de una fotografía suya.

Conte fue encarcelado durante cuatro meses en 2005 por su papel en el escándalo de BALCO, que implicó a figuras como Barry Bonds, Jason Giambi y la atleta olímpica Marion Jones.

Fundado en 1984, el Bay Area Laboratory Cooperative (BALCO) de Conte se convirtió en sinónimo de dopaje en el deporte. Sus químicos diseñaron un programa que combinaba múltiples sustancias para mejorar el rendimiento y que, en gran parte, pasaba inadvertido ante los controles antidopaje.

La empresa cayó en 2003 cuando la Agencia Antidopaje de Estados Unidos recibió una jeringa con rastros de una sustancia desconocida. Posteriormente se supo que el envío provenía de Trevor Graham, entrenador de Marion Jones y Tim Montgomery.