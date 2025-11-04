Ap

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. a12

Riad. Elena Rybakina accedió a las semifinales de las Finales de la WTA, que se disputan en Riad, Arabia Saudita, al remontar de forma contundente ante la polaca Iga Swiatek.

Rybakina perdió el primer set tras un solitario quiebre en 36 minutos. Pero la kazaja le dio vuelta al partido en el segundo parcial y acabó llevándose 12 de los siguientes 13 juegos para sellar una victoria 3-6, 6-1 y 6-0.

El triunfo, aunado a la victoria de Amanda Anisimova en tres sets ante Madison Keys, le aseguró a Rybakina el primer puesto del Grupo Serena Williams y el pase a las semifinales.

Swiatek y Anisimova se enfrentarán mañana por el segundo boleto. La polaca, número dos del mundo, venció 6-1 y 6-2 a Keys al abrir la fase de grupos.

Rybakina, que había perdido sus cuatro partidos anteriores contra Swiatek, sumó su segunda victoria en Riad. Debutó con un triunfo 6-3 y 6-1 sobre Anisimova, quien quedó 1-1 en el torneo al culminar otra remontada frente a su compatriota estadunidense Keys, imponiéndose 4-6, 6-3 y 6-2.

Campeona del Abierto de Australia a inicios de año, Keys se presentó al torneo de fin de temporada carente de rodaje. Estuvo más de dos meses para recuperarse de una lesión del aductor después del Abierto de Estados Unidos.

En la rama varonil, Jannik Sinner, campeón del Masters 1000 de París, buscará cerrar el año como el mejor tenista del mundo, en una disputa con el español Carlos Alcaraz.

El italiano regresó oficialmente al primer lugar en el ranking de la ATP ayer tras su consagración en París, y superó a Alcaraz, quien había mantenido el honor durante casi dos meses. Pero debido a las matemáticas y reglas del escalafón, el español volverá al número uno la próxima semana.