Sinner y Alcaraz, en la disputa por ser el número uno
Martes 4 de noviembre de 2025, p. a12
Riad. Elena Rybakina accedió a las semifinales de las Finales de la WTA, que se disputan en Riad, Arabia Saudita, al remontar de forma contundente ante la polaca Iga Swiatek.
Rybakina perdió el primer set tras un solitario quiebre en 36 minutos. Pero la kazaja le dio vuelta al partido en el segundo parcial y acabó llevándose 12 de los siguientes 13 juegos para sellar una victoria 3-6, 6-1 y 6-0.
El triunfo, aunado a la victoria de Amanda Anisimova en tres sets ante Madison Keys, le aseguró a Rybakina el primer puesto del Grupo Serena Williams y el pase a las semifinales.
Swiatek y Anisimova se enfrentarán mañana por el segundo boleto. La polaca, número dos del mundo, venció 6-1 y 6-2 a Keys al abrir la fase de grupos.
Rybakina, que había perdido sus cuatro partidos anteriores contra Swiatek, sumó su segunda victoria en Riad. Debutó con un triunfo 6-3 y 6-1 sobre Anisimova, quien quedó 1-1 en el torneo al culminar otra remontada frente a su compatriota estadunidense Keys, imponiéndose 4-6, 6-3 y 6-2.
Campeona del Abierto de Australia a inicios de año, Keys se presentó al torneo de fin de temporada carente de rodaje. Estuvo más de dos meses para recuperarse de una lesión del aductor después del Abierto de Estados Unidos.
En la rama varonil, Jannik Sinner, campeón del Masters 1000 de París, buscará cerrar el año como el mejor tenista del mundo, en una disputa con el español Carlos Alcaraz.
El italiano regresó oficialmente al primer lugar en el ranking de la ATP ayer tras su consagración en París, y superó a Alcaraz, quien había mantenido el honor durante casi dos meses. Pero debido a las matemáticas y reglas del escalafón, el español volverá al número uno la próxima semana.
Ambos están separados por tan pocos puntos ahora –Sinner lidera con 11 mil 500 unidades frente a los 11 mil 250 de Alcaraz– todo se decidirá por sus actuaciones en las Finales de la ATP, que se disputarán del 9 al 16 de noviembre en Turín para determinar quién termina el año en la cima.
Aunque ninguno de los dos juega esta semana –excepto cuando comiencen las Finales el domingo–, la razón por la que el ranking cambiará nuevamente el próximo lunes es porque ese es el día en que se descontarán los puntos de la actuación de cada jugador en la edición del año pasado.
Sinner perderá la próxima semana los mil 500 puntos que obtuvo al ganar las Finales el año anterior, mientras que Alcaraz apenas perderá los 200 que acumuló tras no avanzar de la fase de grupos. Así que el próximo lunes, el ranking será: Alcaraz 11 mil 50 unidades y Sinner 10 mil.
No hay posibilidad de que ningún otro jugador se mueva a los dos primeros lugares en el corto plazo, ya que el número tres Alexander Zverev (5 mil 560), Taylor Fritz (4 mil 735) y Novak Djokovic (4 mil 580) están muy atrás.
El serbio participará en las Finales de la ATP, confirmó el presidente de la Federación Italiana de Tenis, Angelo Binaghi. “Tenemos la confirmación, Djokovic estará en Turín”, declaró el dirigente a la radio Rai Gr Parlamento.
Luego de la derrota en semifinales del Masters 1000 de Shanghái contra el monegasco Valentin Vacherot el 11 de octubre, Nole , de 38 años, optó por no disputar el torneo parisino que concluyó el domingo.