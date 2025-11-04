▲ En la imagen, los bicampeones desfilaron del centro de la ciudad al Dodger Stadium. Foto Afp

Ap

Martes 4 de noviembre de 2025, p. a10

Los Ángeles., Shohei Ohtani y el resto de los Dodgers celebraron su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial con un desfile en el centro de la ciudad y una concentración en el estadio, después de convertirse en el primer equipo en 25 años en ganar títulos seguidos.

“¡Hola, hola!”, dijo el japonés en inglés ante un Dodger Stadium abarrotado. “Quiero decirles que estoy muy orgulloso de este equipo. Que son los mejores aficionados del mundo. Estoy listo para conseguir otro anillo el año que viene. ¡Vamos!”

“Es genial haber ganado el partido y estar rodeado de todos estos aficionados increíbles”, agregó. “Lo estoy disfrutando muchísimo”.

Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie, vestía una camiseta negra con la inscripción Campeones de la Serie Mundial en el frente. Con gafas de sol y una gorra de beisbol hacia atrás, saludó a los aficionados.

“Perder no es una opción”, comentó al público. “A mis compañeros, entrenadores, al increíble personal y a todos los aficionados: lo logramos juntos. Amo a los Dodgers. Amo Los Ángeles”.

El tercer jugador japonés del equipo, el lanzador novato Roki Sasaki, celebró su 24 cumpleaños.

El rapero y actor Ice Cube condujo un descapotable azul brillante alrededor de la pista de advertencia con el Trofeo del Comisionado en el asiento del copiloto. Lo llevó por encima de su cabeza hasta el escenario y lo colocó sobre una mesa junto a otra donde se exhibían los trofeos del campeonato del año anterior.