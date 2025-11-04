Martes 4 de noviembre de 2025, p. a10
Los Ángeles., Shohei Ohtani y el resto de los Dodgers celebraron su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial con un desfile en el centro de la ciudad y una concentración en el estadio, después de convertirse en el primer equipo en 25 años en ganar títulos seguidos.
“¡Hola, hola!”, dijo el japonés en inglés ante un Dodger Stadium abarrotado. “Quiero decirles que estoy muy orgulloso de este equipo. Que son los mejores aficionados del mundo. Estoy listo para conseguir otro anillo el año que viene. ¡Vamos!”
“Es genial haber ganado el partido y estar rodeado de todos estos aficionados increíbles”, agregó. “Lo estoy disfrutando muchísimo”.
Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie, vestía una camiseta negra con la inscripción Campeones de la Serie Mundial en el frente. Con gafas de sol y una gorra de beisbol hacia atrás, saludó a los aficionados.
“Perder no es una opción”, comentó al público. “A mis compañeros, entrenadores, al increíble personal y a todos los aficionados: lo logramos juntos. Amo a los Dodgers. Amo Los Ángeles”.
El tercer jugador japonés del equipo, el lanzador novato Roki Sasaki, celebró su 24 cumpleaños.
El rapero y actor Ice Cube condujo un descapotable azul brillante alrededor de la pista de advertencia con el Trofeo del Comisionado en el asiento del copiloto. Lo llevó por encima de su cabeza hasta el escenario y lo colocó sobre una mesa junto a otra donde se exhibían los trofeos del campeonato del año anterior.
Kike Hernández se disculpó por sus comentarios con palabrotas.
“Mis compañeros han sido muy humildes, pero creo que es hora de hablar claro. Han estado preguntando sobre una dinastía. ¿Qué tal tres títulos en seis años? ¡Somos una maldita dinastía!”
Antes, el entrenador Dave Roberts alzó el trofeo a bordo de uno de los varios autobuses que recorrieron una ruta repleta de aficionados vestidos de azul.
“Siento que es casi el doble que el año pasado”, señalo Freddie Freeman. “Estos aficionados son una locura. Es increíble ser parte de esto”.
El juego 7 de la Serie Mundial fue visto por 25.98 millones de espectadores y se convirtió en el duelo más visto desde 2017, según Fox Sports.
Una lluvia de confeti azul y blanco volaba desde un camión que circulaba entre los autobuses, llenos de familiares de los jugadores, incluido Clayton Kershaw, recién retirado, y sus cuatro hijos.
“Es la manera perfecta de terminar”, puntualizó Kershaw, quien puso fin a una carrera de 18 años jugando sólo con Los Ángeles. “Sé que los Dodgers siempre han significado mucho para esta ciudad. Para nosotros, lograr esto frente a ellos significa muchísimo”.
El lanzador Blake Snell hizo el gesto 6-7 con las manos, simbolizando las victorias de los Dodgers sobre los Azulejos de Toronto en los juegos 6 y 7. “Esto es genial y me encanta”.