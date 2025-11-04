▲ En la imagen, el pitcher de Etchohuaquila en uno de los grandes festejos. Foto Archivo

De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. a10

Fernando Valenzuela ha sido nominado para ingresar al Salón de la Fama del Beisbol una vez más. Tres días después del bicampeonato de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial, el mexicano, quien ganó un Clásico de Otoño en 1981, fue postulado para ser entronizado en la Clase de 2026.

El zurdo sonorense, considerado el mejor pelotero en la historia de nuestro país, ya fue incluido en las papeletas en 2003 y 2004, pero sólo logró tener 6.3 y 3.8 por ciento de votos, respectivamente.

“Eso no es importante, no tanto como ser recordado por la gente, porque ahí sí tengo un premio que pocos gozamos”, dijo Fernando a La Jornada en 2023.

El sonorense, quien compartirá la terna con figuras del diamante como Barry Bonds, Roger Clemens, Jeff Kent y Gary Sheffield, heredó hazañas deportivas que permanecen intactas en una multitud de fanáticos. Además de lo estadístico, el de Navojoa, transformó la relación entre los Dodgers y la comunidad latina desde su llegada al equipo. Su impacto trascendió lo deportivo, convirtiéndose en un símbolo de identidad y unión .

El Toro de Etchohuaquila debutó en la Gran Carpa en 1980 a los 19 años y para 1981 ya era un fenómeno no sólo de su equipo, sino mundial. Gracias a su enorme talento en el diamante, ganó los premios de Novato del Año y Cy Young de la Liga Nacional en 1981. Su carisma y sencillez provocaron también la llamada Fernandomanía, un fenómeno hasta ahora irrepetible en el cual un jugador de beisbol se convierte en una estrella resplandeciente.

Inspiración de peloteros

La influencia del beisbolista sonorense no sólo fue en el terreno de juego, pues su origen humilde inspiró a cientos de peloteros que buscaron emularlo.