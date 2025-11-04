Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 5

El sociólogo belga Armand Mattelart, referente mundial en políticas de comunicación y colaborador de la transformación cultural impulsada por la Unidad Popular en Chile, falleció la madrugada del 31 de octubre en París, a causa de una infección pulmonar, difundió la cátedra Michèle & Armand Mattelart.

Escribió junto con Ariel Dorfman el clásico Para leer al Pato Donald, análisis fundamental de las ideologías insertas en narrativas de la cultura de masas y del imperialismo cultural. Codirigió el documental La espiral (https://www.youtube.com/watch?v=nnZI4RX5Fh4), que aborda el gobierno de Salvador Allende y fue exhibido en el Festival de Cannes en 1976.

Mattelart vinculaba la teoría con la acción en su libro Por una mirada-mundo, donde se lee: “no busco, únicamente, producir conocimientos en un campo específico del saber sobre la sociedad, sino que también persigo contribuir a cambiar el estado existente de las cosas. Se unen los deseos de comprender y de actuar. Es el propio objeto de la investigación que me lleva al compromiso, en el espacio público, y se sitúa en el centro de mis diversas formas de intervenir”.

Dada a conocer de manera discreta hace unos días, la noticia recién fue confirmada por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, el académico Ignacio Ramonet y la edición chilena de Le Monde Diplomatique. El diario hizo patente su homenaje a su colaborador y “gran intelectual”.

Al especialista sobreviven su compañera, la socióloga e investigadora francesa de los medios de comunicación Michèlle Henry Mattelart, y su hijo Tristan Mattelart.

En su cuenta en X, el académico y periodista español Ignacio Ramonet escribió que a los 89 años “se despidió uno de los intelectuales más influyentes del campo de la comunicación contemporánea: Armand Mattelart”.

En tanto, la cátedra, asentada en Ecuador, comunicó que “Armand partió este 31 de octubre a las 5 horas de París, en su entorno familiar; tuvo un año difícil con cinco hospitalizaciones y su cuerpo debilitado no resistió una infección pulmonar”.

La entidad definió al escritor e investigador como “nuestro gran maestro inspirador, fortalecedor y formador de seis generaciones de pensamiento e investigación crítica en ciencias de la comunicación (…) Pensador y luchador incansable por las justas causas de los pueblos del mundo, supo combinar una producción intelectual estratégica, brillante y comprometida, con un sentipensar que lo constituyó en ejemplo investigador, militante y ser humano”.

Armand Mattelart nació el 8 de enero de 1936 en Bélgica. Estudió el doctorado en derecho en la Universidad de Lovaina. En 1962 consiguió un diploma de especialización en demografía en la Sorbona, en Francia.

En 1965 participó en reuniones como experto de una comisión nombrada por la Santa Sede sobre natalidad. A partir de 1967 comenzó a trabajar para Naciones Unidas como experto en desarrollo social, y se dedicó al estudio de los medios de comunicación de masas.