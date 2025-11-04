▲ Arriba, Doris Anahí Muñoz y la cantante Gaby Moreno; sobre estas líneas, Magos Herrera y Paola Prestini, cuyo documental Con alma se proyectará en el encuentro. Foto cortesía del festival

David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 4

Nueva York y Washington., El Festival Mexico Now retorna en su edición 21 con su misión de ofrecer muestras del dinamismo y variedad de expresiones artísticas contemporáneas de México en Nueva York, capital cultural mundial, con cuatro días de programación de música, literatura, cine y artes gráficas.

Caricatura y revolución, canto a capella antiguo, música ranchera y de mariachi como parte de movimientos de solidaridad con los inmigrantes, nuevas composiciones para festejar culturas antiguas y documentales sobre hazañas culturales se ofrecerán, entre otros, en actos programados desde mañana y hasta el 8 de noviembre. El festival, como siempre, se realizará tanto en grandes centros culturales como en espacios alternativos neoyorquinos, del Museo Metropolitano de Arte a The Center for Fiction al Joe’s Pub, por ejemplo.

El encuentro, dedicado a regalar vitalidad artística mexicana a la citada metrópoli ofrece en esta edición una investigación de Rafael Barajas El Fisgón sobre el papel del arte gráfico popular para nutrir y cultivar rebeliones y revoluciones del siglo XVII al XX; una conversación con Jazmín Barrera sobre La reina de espadas, su libro más reciente, en el que aborda la vida y obra de Elena Garro; una plática con Doris Anahí Muñoz sobre la música como parte de movimientos de autogestión y sociales, y un concierto de Anahí Muñoz acompañada por el Mariachi Real de México.

Además de canto y música, habrá poesía para marcar la reapertura de la sala de las Américas Antiguas del Museo Metropolitano de Arte con obras de Gabriela Ortiz y una presentación del Coro Acardenchado junto con proyecciones animadas de Arturo López Pío y un video del desierto Wirikuta a cargo de Mercedes Aqui y Paola Stefani. También se ofrecerá la premier en Nueva York del documental Con alma, sobre la colaboración musical de Magos Herrera y Paola Prestini.