▲ En la isla geriátrica del Acuario de Nueva Inglaterra, en Boston, los pingüinos africanos de más de 30 años reciben suplementos y antinflamatorios para la artritis y el dolor articular, así como gotas oftálmicas para el glaucoma. Foto Ap

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 6

Boston. Cuando Lambert comenzó a perder la visión y a caminar más despacio, quedó claro que necesitaba ser trasladado a un lugar donde pudiera envejecer de forma segura y seguir estando con sus amigos.

Sin embargo, no podía ser trasladado a cualquier residencia de ancianos, ya que es un pingüino africano en peligro crítico de extinción. Por ello, el Acuario de Nueva Inglaterra en Boston, donde Lambert, de 33 años, nació y ha vivido toda su vida, decidió en febrero abrir una isla geriátrica para él y sus otros seis pingüinos ancianos.

“Sinceramente, empezó como una broma. Era algo así como: ‘¿Y si les damos una residencia de ancianos?’”, comentó Eric Fox, curador adjunto de pingüinos del acuario. “Pero cuanto más analizábamos sus datos de bienestar y comprendíamos las dolencias que padecen, así como sus limitaciones físicas, más nos dábamos cuenta de que habíamos descubierto algo importante”.

La isla rocosa cerca de la entrada del acuario está separada del resto de la colonia de 38 aves, lo que garantiza que los pingüinos mayores no tengan que competir por territorio con sus compañeros más jóvenes, a menudo agresivos. Estos pingüinos, con su característico plumaje blanco y negro, miden unos 60 centímetros de altura y pesan aproximadamente lo mismo que un gato doméstico grande.

El recinto tiene una topografía más plana y un sendero alfombrado que baja hasta el agua, lo que permite a Lambert y a los demás pingüinos moverse con mayor facilidad por la isla. El acuario ha construido una plataforma frente a la isla, lo que facilita que los pingüinos salgan del agua.

Como resultado, Mia Luzietti, entrenadora principal de pingüinos del acuario, mencionó que ha visto a Lambert más activo desde que se mudó a la nueva isla: nada más con su pareja y sale de la isla con más frecuencia.

Longevidad en cautiverio

El concepto surgió de una preocupación mayor que afecta a zoológicos y acuarios de todo el mundo: qué hacer cuando sus animales sobreviven mucho más tiempo que sus congéneres en libertad. En el caso de estos pingüinos africanos, algunos tienen más de 30 años y uno vivió hasta los 40. Esto representa el doble de lo que vivirían en estado salvaje en Sudáfrica y Namibia, debido a amenazas como la contaminación y la escasez de alimento provocada por la sobrepesca.