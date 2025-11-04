▲ De enero a la fecha, la suspensión de actividades en construcciones por no contar con los permisos correspondientes aumentaron 140 por ciento. Foto Roberto García Ortiz

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 41

En lo que va del año, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) ha clausurado un total de 260 desarrollos inmobiliarios y colocó sellos de suspensión de actividades en otros 64 que se construían de manera irregular en las 16 alcaldías.

En un comunicado, la dependencia informó que en este periodo, además se remitió a 70 personas al Ministerio Público por el quebrantamiento de los sellos en las obras, delito que se castiga con seis a 12 años de prisión.

Detalló que de enero a la fecha se incrementaron 140 por ciento las suspensiones de actividades en obras de construcción que se iniciaron sin contar con los permisos correspondientes después de realizar 400 visitas de verificación a partir de denuncias vecinales.

Apuntó que, tan sólo en el tercer trimestre se realizaron 120 visitas a distintas construcciones que habían sido reportadas con algún tipo de irregularidad. De ellas, 65 por ciento fueron suspendidas y el resto clausuradas debido a que los responsables no presentaron los permisos que acreditaran la legalidad de los trabajos realizados.