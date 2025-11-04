Josefina Quintero Morales

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 41

Vecinos de Coyoacán lograron cancelar el proyecto de rehabilitación de la plaza La Conchita que empezó la alcaldía sin hacer la socialización de las obras, como establecen las normas en la ciudad, y con falta de consenso vecinal, en una zona catalogada por su valor histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La oposición vecinal surgió luego de que las autoridades pretendieron cambiar la piedra de bola y en su lugar colocar recinto, que es un pavimento de cantera, en calles que rodean el parque, además de sustituir los bolardos de piedra por metal modernizado.

A pesar de que el proyecto de movilidad”, prohibido en estos sitios por la Ley Federal de Monumentos y Zonas de Monumentos Históricos, Arqueológicos e Históricos, lo anunció la alcaldía en julio pasado, hasta el momento no han informado oficialmente en qué consisten los trabajos, indicaron vecinos de la colonia Barrio La Conchita.

En una reunión realizada el viernes pasado en la plaza, ante el inicio de las obras en las calles Manuel Fernández Leal y Presidente Carranza, vecinos acusaron a las autoridades de organizar reuniones con residentes de otras colonias afines para avalar el proyecto y de esa forma obtener los permisos del INAH.

Expusieron que el argumento que ha dado la alcaldía para el cambio de las piedras es “para que las personas en sillas de ruedas y con alguna discapacidad tengan una mejor movilidad”.