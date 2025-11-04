Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 41

La intervención de liquidadoras con regularizaciones falsas de terrenos y la venta ilegal de lotes, aunada a la omisión de las autoridades locales y la inacción judicial, han derivado en una serie de despojos de viviendas a familias de la colonia Lomas del Chamizal, en la alcaldía Cuajimalpa, de acuerdo con las denuncias presentadas ante la fiscalía capitalina por los afectados.

Uno de estos casos es el de Jorge Granados y Miriam Pérez, quienes fueron desalojados de su predio ubicado en el número 576 de la avenida Secretaría de Marina, y obligados a vivir en municipios del estado de México, como parte de un éxodo silencioso provocado por el auge inmobiliario en la zona poniente de la Ciudad de México.

En los documentos del terreno señalan que figuran al menos cuatro compradores distintos, aunque la propiedad pertenecía originalmente a Felipe Granados, abuelo de Jorge, veterano de la Revolución y miembro de la sociedad civil de trabajadores de la Industria Militar, quien contaba con los pagos liquidados del lote.

Señalan que Miriam Mónica Gutiérrez Martínez –síndica de la liquidadora de la sociedad civil impuesta por la alcaldía en 2010– pidió los documentos del predial y del agua como requisito para “regularizar”, pero terminó vendiendo el predio. “Tiempo después entendí por qué pedía eso”, acotó la entrevistada.

El terreno pasó de Miriam a Maritza Sainos, luego a José del Carmen Priego y, al final, a una inmobiliaria que hoy oferta los departamentos, según el expediente 667/2020 del juicio ordinario civil ante el juez sexagésimo primero de lo civil de la Ciudad de México, donde quedó registrado el traspaso de las supuestas escrituras.