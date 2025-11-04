▲ Ante el frío que se deja sentir en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja, que va de uno a 3 grados Celsius, para las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, por lo que recomendó usar varias capas de ropa, evitar cambios bruscos de temperatura, vacunarse y comer alimentos ricos en vitaminas A y C. Foto Roberto García Ortiz