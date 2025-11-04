Capital
Ver día anteriorMartes 4 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/04. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Capital/A protegerse del frío/
A nterior
 
A protegerse del frío
Foto
▲ Ante el frío que se deja sentir en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja, que va de uno a 3 grados Celsius, para las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, por lo que recomendó usar varias capas de ropa, evitar cambios bruscos de temperatura, vacunarse y comer alimentos ricos en vitaminas A y C.Foto Roberto García Ortiz
Periódico La Jornada
Martes 4 de noviembre de 2025, p. 40
A nterior