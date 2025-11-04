Nayelli Ramírez Bautista

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 40

Un trabajador de seguridad privada murió tras recibir disparos de arma de fuego en la nuca, presuntamente por un menor de edad, dentro de una tienda departamental ubicada en la calle Ignacio Allende, esquina Marian Rodríguez del Toro, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes, Adrián, de 52 años, trabajador de la empresa Seguridad Privada y Limpieza del Noreste SA de CV, realizaba sus funciones la tarde de ayer cuando observó a un sujeto sustraer mercancía. Al intentar revisarlo, el hombre se negó, sacó un arma de entre sus ropas y le disparó en varias ocasiones.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes diagnosticaron sin signos vitales al hombre, por lo que la zona fue acordonada y se dio aviso a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes.

Ante ello, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron las primeras investigaciones y revisaron las cámaras de seguridad del comercio; además, operadores del C2 Centro implementaron un cerco virtual, con lo que lograron identificar la ruta de escape del presunto responsable.