Martes 4 de noviembre de 2025, p. 40
Un trabajador de seguridad privada murió tras recibir disparos de arma de fuego en la nuca, presuntamente por un menor de edad, dentro de una tienda departamental ubicada en la calle Ignacio Allende, esquina Marian Rodríguez del Toro, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con los reportes, Adrián, de 52 años, trabajador de la empresa Seguridad Privada y Limpieza del Noreste SA de CV, realizaba sus funciones la tarde de ayer cuando observó a un sujeto sustraer mercancía. Al intentar revisarlo, el hombre se negó, sacó un arma de entre sus ropas y le disparó en varias ocasiones.
Al lugar arribaron paramédicos, quienes diagnosticaron sin signos vitales al hombre, por lo que la zona fue acordonada y se dio aviso a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes.
Ante ello, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron las primeras investigaciones y revisaron las cámaras de seguridad del comercio; además, operadores del C2 Centro implementaron un cerco virtual, con lo que lograron identificar la ruta de escape del presunto responsable.
El seguimiento indicó que el sospechoso corrió hacia una vecindad en la calle República de Chile y tras una búsqueda dentro del inmueble, los elementos detuvieron a Jairo N, de 16 años de edad, a quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.
Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia inició la carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00463/11-2025 por el delito de homicidio doloso con arma de fuego.
Por la noche, un ataque directo en la avenida Del Trabajo y González Ortega, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, dejó saldo de un hombre muerto y otro lesionado
Los hechos ocurrieron cuando las víctimas jugaban poleana en compañía de varias personas en el momento que dos sujetos se acercaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego para luego escapar.
El caso quedó a cargo del Ministerio Público, mientras autoridades revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para ubicar a los agresores.