Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 40

El incremento de un peso con 50 centavos a la tarifa del transporte público generó opiniones divididas, ya que mientras algunos pasajeros consideraron que el alza será un golpe a su bolsillo, otros lo respaldaron al confiar en que la medida contribuirá a mejorar la calidad del servicio.

Ayer por la mañana, algunas personas aún pagaban la tarifa anterior, por lo que el chofer debía informarles el nuevo precio. Esto provocó que varios usuarios buscaran monedas en sus mochilas o bolsas, generando breves aglomeraciones durante el ascenso.

“Salí a Veracruz el viernes, regresé anoche y vine a dejar a mi hija a la escuela, y ahora resulta que ya está más caro, aunque sea un peso con 50 perjudica porque utilizo tres camiones al día. Por lo menos que manejen con precaución”, comentó Nancy.

Para otros, el aumento no se justifica debido al deterioro de los vehículos. “Si hubieran mejorado el transporte estaría de acuerdo, pero no mejoran nada. No tienen ni seguro para el pasajero, las unidades están viejas y cuando ocurre un accidente lo único que hacen es retirar la unidad. No hay calidad en el servicio”, señaló Janette, quien se dirigía a San Andrés Totoltepec a laborar.