En aras de localizar expedientes de niñas, adolescentes y del personal, aseguran equipos de cómputo y documentación // Los operativos fueron en la Cuauhtémoc y V. Carranza
Martes 4 de noviembre de 2025, p. 39
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México catearon dos sedes de la fundación Casa de las Mercedes IAP, donde la semana pasada personal del Sistema para la Integración de la Nuñez y la Familia (DIF) y de la propia dependencia rescataron a 80 niñas y adolescentes.
Los operativos se realizaron durante la madrugada de ayer de manera simultánea en los albergues ubicados en las calles Miguel E. Schultz, colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, y Berriozábal, colonia Centro, en Venustiano Carranza.
Como parte de las diligencias, se aseguraron equipos de cómputo y documentación, con el propósito de localizar expedientes de niñas, adolescentes y personal vinculado a la institución a lo largo de los años.
Entrevistas investigativas
La FGJ señaló que se han realizado entrevistas, dictámenes periciales en diversas materias y otros actos de investigación orientados a esclarecer los hechos.
Además, considera la aplicación del procedimiento de entrevista investigativa a todas las niñas y adolescentes reubicadas, en condiciones seguras y de acompañamiento sicológico, con el fin de recabar sus testimonios de forma especializada que permitirán establecer si los hechos denunciados corresponden a casos aislados o a un posible patrón de abusos.
Indicó que continúa con las pesquisas tras la carpeta de investigación iniciada por una presunta violación de una menor en el inmueble ubicado en la colonia San Rafael, y abrió una segunda carpeta por el presunto ilícito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, ya que la víctima señaló que la trasladaban a ella y otras chicas a domicilios privados para realizar labores domésticas.
El Gobierno de la Ciudad de México informó que se había iniciado un proceso de reubicación, que fue frenado por un amparo, por lo que se solicitaron medidas de protección, que fueron concedidas por un juez de control y que permitieron rescatar y salvaguardar a las menores.
Aquiles N, hijo de la fundadora de la casa hogar, está vinculado a proceso por el delito de violación agravada, quien fue ingresado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente bajo la medida cautelar de prisión preventiva.