▲ Tras el cierre de la Casa de las Mercedes en la calle Miguel E. Schultz, mujeres ex residentes del albergue protestaron el domingo pasado para denunciar fallas en el operativo de la fiscalía y exigieron la reaperura y el regreso de las menores. Foto Víctor Camacho

Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 39

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México catearon dos sedes de la fundación Casa de las Mercedes IAP, donde la semana pasada personal del Sistema para la Integración de la Nuñez y la Familia (DIF) y de la propia dependencia rescataron a 80 niñas y adolescentes.

Los operativos se realizaron durante la madrugada de ayer de manera simultánea en los albergues ubicados en las calles Miguel E. Schultz, colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, y Berriozábal, colonia Centro, en Venustiano Carranza.

Como parte de las diligencias, se aseguraron equipos de cómputo y documentación, con el propósito de localizar expedientes de niñas, adolescentes y personal vinculado a la institución a lo largo de los años.

Entrevistas investigativas

La FGJ señaló que se han realizado entrevistas, dictámenes periciales en diversas materias y otros actos de investigación orientados a esclarecer los hechos.

Además, considera la aplicación del procedimiento de entrevista investigativa a todas las niñas y adolescentes reubicadas, en condiciones seguras y de acompañamiento sicológico, con el fin de recabar sus testimonios de forma especializada que permitirán establecer si los hechos denunciados corresponden a casos aislados o a un posible patrón de abusos.