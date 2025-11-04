Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 39

La Ciudad de México registró una reducción de 5.5 por ciento en pobreza de salud y de 4 por ciento en pobreza de educación durante el sexenio de la entonces jefa de Gobierno, hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó la secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González.

Al comparecer ante diputados locales, la funcionaria refutó las cifras presentadas por representantes del Partido Acción Nacional, al asegurar que de acuerdo con datos del Consejo de Evaluación local que se darán a conocer hoy, se tienen resultados positivos de reducción de pobreza a partir de la implementación de una política social igualitaria desde 2018 a 2024.

“Esos son los parámetros y las medidas de derecho que se tienen en la Ciudad de México y no las barbaridades, perdónenme, del Coneval, que estableció como derecho en educación para personas de mi edad la primaria para no ser pobre.

“Eso no es el derecho a la educación. En este país no es hasta la primaria, es hasta la universidad. Hay que decir la verdad y con datos”, espetó a la diputada panista Lizzette Salgado.

Ante los cuestionamientos sobre los apoyos para personas en situación de calle, Damián González adelantó que el próximo año se implementarán espacios de cuidado diurno, donde habrá servicio de salud, regaderas, área de computadoras, comedores públicos y cambio de ropa. El propósito es transformar el modelo de atención de personas en situación de calle, como parte del sistema de cuidados que se desarrollará en este sexenio.

Prometió revisar los presuntos casos de mujeres en situación de calle que han sido denunciadas por abandono de hijos, aunque sostuvo que el enfoque del gobierno es no revictimizar ni judicializar a las madres. “Si existen estas carpetas de investigación, trabajaremos para que se resuelva y se reunifique a las familias”, se comprometió.