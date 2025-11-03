L

as dependencias oficiales responsables de los temas meteorológicos y del agua, al igual que el mundo académico, concuerdan en que este año las lluvias han sido las más abundantes de los últimos 85 años. Ello permitió que los 210 principales embalses del país estén casi a su máximo nivel. Como el sistema Cutzamala. Hasta se tuvieron que desfogar algunos embalses por estar a plena capacidad. También las lluvias extraordinarias beneficiaron la agricultura y la ganadería, que llevan años con sequías agudas y prolongadas. Sin embargo, esa abundancia ocasionó severas inundaciones en las principales zonas metropolitanas, y mucho más graves y con cuantiosos daños, en varias regiones del país.

Las entidades más afectadas por las lluvias y los desbordamientos de ríos y arroyos son Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo. Decenas de miles suman los damnificados y el número de fallecidos asciende a 82. Cabe destacar la presencia de la Presidenta de la República en las áreas más conflictivas, encabezando las tareas de coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos estatales y municipales, a fin de atender a la población, restablecer los servicios esenciales y acelerar la rehabilitación de caminos y redes eléctricas. Además, prometió que a nadie se le dejará desamparado.

Pero esta enorme tragedia no se debe únicamente a fenómenos meteorológicos extremos, como suelen justificar su ineficacia las instancias oficiales. Abundan los ejemplos que en los medios ilustran lo anterior. Uno en especial: el magno desbordamiento del río Cazones que dejó al municipio de Poza Rica bajo el agua. Desde hace años, diversos estudios lo clasificaron, junto con sus poblaciones cercanas, como de alto riesgo de inundaciones. Nadie hizo lo debido para evitarlas. Este ejemplo se repite en otros municipios en grave crisis por las lluvias y el desbordamiento de los ríos.

Desde el siglo pasado, y con diferente nombre, existe una secretaría supuestamente dedicada a garantizar el ordenamiento territorial rural y urbano, bajo normas claras de sustentabilidad y seguridad. ¿Algún logro importante? Si lo hay, deben tenerlo muy oculto, porque lo que impera en el país es el crecimiento caótico de las ciudades y la acelerada destrucción del entorno rural. La mejor prueba: las tragedias de este y años anteriores.