os acontecimientos de las últimas semanas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el asesinato, las amenazas de bomba y los paros estudiantiles, me llevan a abundar en un asunto sobre el que vengo insistiendo en esta columna desde hace más de dos años: la necesidad apremiante de transformación en la UNAM. Tales sucesos se convirtieron en el detonador que puso de manifiesto el deterioro acumulado y creciente de una estructura universitaria en crisis (en especial la docencia, por donde se le rasque afloran los problemas); situación que, desde mi punto de vista, se veía venir, e invita a establecer espacios de reflexión tendentes a recuperar la brújula del camino universitario, con el estudiantado al centro; rumbo trazado en su día por el magnífico rector Javier Barros Sierra.

Reitero mi propuesta de realizar un examen cuidadoso y bien documentado del acontecer universitario (sin temas tabú), tomando en cuenta su pasado, para preparar un futuro institucional promisorio. Un escudriño riguroso, dignificante y de buen sentido, organizado a partir de los espacios aludidos (la asamblea en la clase, imprescindible), en donde tendrán cabida, como sujetos prioritarios, los estudiantes del bachillerato, los más agraviados en estos momentos, los más descuidados por la institución (no se les desdeñe ni minimice por su edad, recuérdese que fueron los estudiantes de la preparatoria quienes en 1966, en el marco de una huelga estudiantil de la Facultad de Derecho, consiguieron el pase automático a la licenciatura). Los universitarios tenemos tanto que decir, y, para escucharnos, necesitamos encontrar tiempo, serenidad y canales de libre expresión que conduzcan a instaurar una vida universitaria enaltecedora y atractiva.

Ese decir, para expresar libremente lo que de la institución gusta y lo indeseable, lo que se necesita y lo que sobra, antes que nada ha de estar basado en las vivencias personales de cada universitario; pero ello, por sí solo, aunque importante, no es suficiente, se necesita completar con datos que permitan exponer, escuchar, comparar, discutir, descartar, fundamentar. Lo anterior significa que hay que buscar información sobre la UNAM hasta por debajo de las piedras; y esa doble vertiente del decir universitario será un buen referente para alcanzar un escudriño robusto.

La búsqueda de datos deberá estar comprometida con la verdad, para prevenir y combatir las tentaciones de la mentira universitaria. Traigo a cuento a Bertolt Brecht, autor de un texto que sería bueno difundir en estos momentos: Cinco dificultades para quien escribe la verdad. El propio título es provocador, invita a asumir el riesgo de escribir y decir verdades, en este caso universitarias, frecuentemente escondidas. Señalo la primera de las dificultades marcada por el autor (las otras cuatro las dejo a cargo del lector), que consiste en, con audacia, buscar y encontrar verdades que valga la pena decir por su importancia, procurando dejar de lado verdades irrelevantes. Para el hallazgo de las verdades universitarias trascendentes, resultará de gran utilidad, se hará indispensable, la formulación de preguntas pertinentes. En el escudriño, no podrán faltar el dónde, cuándo, cuánto, cómo, y, sobre todo, el por qué (pregunta filosófica fundamental), para descubrir el porqué de las situaciones universitarias a corregir. Falta decir que en la localización de datos veraces para el escudriño, toca un papel esencial a los gobernantes de la institución: facilitar la información bajo su resguardo, cuando menos no ocultarla. ¡Escudriño con archivos abiertos!