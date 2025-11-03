E

xplico a mis amables lectores (y a mí mismo) el porqué del tema y del título de esta colaboración a La Jornada. Recordando las clases de sociología que nos impartía el maestro Alberto F. Senior en la Facultad de Derecho, recién inaugurada la CU, hace ya muchos años, aprendí la definición del ser humano como un zoon politikon, “animal político”, y de ese aprendizaje se derivan hoy las observaciones y reflexiones que nos legó Aristóteles en su imprescindible obra La política.

Es obvio que vivimos en sociedad, que no podría ser de otra manera, somos sociables. No se puede concebir a un ser humano fuera de la vida en comunidad y sabemos que hasta los anacoretas, a pesar de su animadversión a las grandes urbes, se reunían en el desierto en pequeños grupos. Nos explicaba entonces nuestro maestro que cada uno de nosotros, seres humanos, participamos en cinco o seis tipos diferentes de agrupaciones; por supuesto, la familia, célula de la sociedad, y otros con distintas estructuras y dimensiones, como grupos de trabajo, comunidades educativas, religiosas, políticas, recreativas, y quizá alguna otra que de momento se me escapa.

La conclusión aristotélica es clara: además de ser racionales y libres, somos también “sociales”. Explico el porqué hoy, esta reflexión sobre nuestra calidad de “animales políticos” nos lleva a justificar el porqué del título de esta colaboración.

Sucede que cada año, una organización de amigos y conocidos, algunos, los de la idea inicial, nacidos en Ixtepec, Oaxaca, población del Istmo de Tehuantepec, celebran puntualmente, a mediados de octubre, una misa en honor de San Jerónimo Doctor y también una fiesta anual que en esta ocasión tuvo lugar el 18 de octubre en el Casino Militar Campo Marte; empiezo por decir que tal fiesta tradicionalmente es rumbosa, muy alegre y emotiva; sus organizadores la denominan Vela de San Jerónimo, que es el Santo Patrono de la típica ciudad de Ixtepec, Oaxaca, no sólo santo del santoral católico, sino también doctor.

En esa reunión, los hombres llevan guayaberas y paliacates rojos al cuello, pero quienes se distinguen especialmente son las tehuanas, de todas las edades, lo mismo niñas que jóvenes, adultas y hasta alguna que otra abuelita. En esa fiesta tan sana y tan alegre, a la que he sido invitado en varias ocasiones, vivimos, somos integrantes, en un mismo lugar y al mismo tiempo, de relaciones de paisanaje y gremiales, “sociedades” de la clasificación a que me referí, pero también es religiosa, familiar y comunitaria.