Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 23

Para erradicar mitos, brindar apoyo amigable y atender conductas suicidas entre los estudiantes, la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emprendió una campaña en la que destaca el suicidómetro, una escala que por medio de nueve fases busca mostrar en cuál podría estar la población vulnerable y así evitar una tragedia.

La idea surgió de las especialistas del programa de atención sicológica de la facultad, Monserrat Ceballos Sánchez, y de la Unidad de Género e Igualdad, Denise Cabrera Hidalgo, quienes querían poner en marcha una medida de prevención para los alumnos y de esta manera visibilizar la salud mental, con lo cual una idea suicida puede generarse y, en casos así, saber cómo pedir ayuda.

Esta medición establece nueve fases, que comienzan desde el surgimiento de las ideas de muerte, como “me quiero morir” porque tienen un dolor “intolerable”, hasta el suicidio, que es cuando la persona comete el acto.

Esta herramienta difundida en las redes sociales de la facultad establece en segundo nivel: “el deseo suicida”, en el cual la persona piensa que los demás estarían mejor sin ella, que es un estorbo; le sigue la fase de “ideas suicidas”, en la que empieza a creer que la única solución es atentar contra sí mismo; un escalón más arriba es cuando ya hay expresiones suicidas, como “ya no puedo con este sufrimiento”.