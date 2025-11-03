E

xiste la expectativa de que en noviembre de 2026, cuando en Estados Unidos se celebren las elecciones para renovar el Congreso, el Partido Demócrata pueda alcanzar la mayoría en esa institución y de esa forma poner coto a las arbitrarias decisiones del presidente Trump.

Para evitar que eso suceda, Trump ha considerado necesario aumentar el número de legisladores republicanos en el Congreso para garantizar su mayoría en ese recinto.

Con ese fin, ordenó al gobernador de Texas cambiar el mapa distrital del estado en una maniobra conocida como gerrymandering, que no es nueva y consiste en cambiar los límites de los distritos electorales para favorecer a uno u otro partido. El resultado es que las mayorías en un distrito, en este caso los demócratas, pasen a ser minoría en otro distrito donde la mayoría es republicana. A final de cuentas, producto de este cambio los republicanos ganarán cinco legisladores en el Congreso, a costa de los demócratas.

La respuesta a esta decisión provino de parte del gobernador de California, Gavin Newsom, quien ordenó una maniobra similar en su estado.

A diferencia de Texas, donde el gobernador ordenó a la asamblea legislativa el cambio, Newsom apeló a los ciudadanos de todo el estado para poder realizarlo en una elección especial.

El problema es que el ejemplo cundió en otros estados y, de momento, en por lo menos cinco ha sucedido algo similar. De continuar por ese camino se pudiera llegar a desnaturalizar completamente el proceso electoral, tal y como se conoce hasta ahora.

Una posible ventaja sería que en la elección para presidente, el Colegio Electoral cedería su lugar al voto popular, y a final de cuentas igualaría el peso de los todos votantes independientemente del estado en que sufraguen. Pero ese es otro cuento.

En su afán de garantizar la primacía republicana en el gobierno, el presidente Donald Trump está instrumentando una serie de medidas que afectan principalmente a los votantes de menores recursos, en su mayoría negros y latinos, cuya tendencia es, o era, votar por los demócratas.