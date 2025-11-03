César Arellano García

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 19

Por primera vez la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial suspendió a un juez de distrito, con sede en Colima, que incurrió en faltas graves en el ejercicio de la administración de justicia debido a un notorio desvío de la legalidad, al reducir las penas acordadas en al menos cuatro asuntos relativos a procedimientos abreviados, relacionados con los delitos de portación y posesión de armas de fuego y de estupefacientes.

Es el primer caso resuelto por la Comisión de Investigación, después de su instalación el pasado 29 de octubre. El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que el juzgador no actuó como garante del cumplimiento de los requisitos legales, por el contrario, asumió una conducta reiterada y sistemática, excediendo sus facultades y contraviniendo los principios rectores del procedimiento penal.

“Este proceder contravino lo dispuesto en las fracciones III y IX del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que la Comisión de Investigación determinó la suspensión, a fin de evitar que continúe poniendo en riesgo la correcta administración de justicia.”

Indicó que la suspensión provisional fue notificada al juzgador y tiene por objeto evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas; impedir la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa; evitar la obstrucción del adecuado desarrollo del procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa; y salvaguardar la integridad de las personas “potencialmente afectadas por conductas graves, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del artículo 98 del Acuerdo General del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas”.