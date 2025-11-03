Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 18
Con los resultados de las jornadas de salud de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, la Secretaría de Educación Pública (SEP) detectó que cuatro de cada 10 escolares de primaria sufren problemas de agudeza visual. Por ello, entregará 2 millones de lentes gratuitos a estudiantes de este nivel educativo.
Los anteojos se otorgarán a través de la iniciativa Ver para soñar, durante el ciclo escolar 2025-2026, a estudiantes de escuelas primarias públicas de todo el país con diagnóstico de problemas visuales, informó la SEP en un comunicado.
El titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró que con la entrega de estos lentes se cubrirá prácticamente la totalidad de niños que los requieren, para que su desempeño académico no se vea afectado por limitaciones visuales. “Con ello, nos aseguramos de que cada uno de ellos tenga las mismas oportunidades de aprender, desarrollarse y crecer con bienestar”, afirmó.
En este sentido, exhortó a madres, padres y familias que ya recibieron el informe de resultados de la evaluación de salud de sus hijas e hijos –donde se indica la detección de problemas de agudeza visual– a acudir a una clínica para una segunda valoración con un optometrista y, en caso de ser necesario, recibir los lentes de manera gratuita.
El censo de las jornadas de salud de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz arrancó el 12 de marzo con el apoyo de 738 brigadas integradas por 11 especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social. El objetivo fue detectar la salud de 12 millones niños y niñas que estudian en 90 mil 832 primarias públicas del país, con la medición de peso y talla, revisión en salud bucal y visual, junto con una asesoría nutricional.