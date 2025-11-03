De La Redacción

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 18

Con los resultados de las jornadas de salud de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, la Secretaría de Educación Pública (SEP) detectó que cuatro de cada 10 escolares de primaria sufren problemas de agudeza visual. Por ello, entregará 2 millones de lentes gratuitos a estudiantes de este nivel educativo.

Los anteojos se otorgarán a través de la iniciativa Ver para soñar, durante el ciclo escolar 2025-2026, a estudiantes de escuelas primarias públicas de todo el país con diagnóstico de problemas visuales, informó la SEP en un comunicado.

El titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró que con la entrega de estos lentes se cubrirá prácticamente la totalidad de niños que los requieren, para que su desempeño académico no se vea afectado por limitaciones visuales. “Con ello, nos aseguramos de que cada uno de ellos tenga las mismas oportunidades de aprender, desarrollarse y crecer con bienestar”, afirmó.