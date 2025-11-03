▲ Aspecto del Departamento de Urgencias y Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología. Foto Luis Castillo

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 16

Esmeralda cumplió 20 años durante su estancia en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (Incich). Cuando llegó, su corazón funcionaba apenas en 18 por ciento; un deterioro que había iniciado sólo tres meses antes en Hermosillo, Sonora, de donde es originaria.

Ante la gravedad de su situación y enterada de que su única opción era viajar a la Ciudad de México, su familia contrató los servicios de una ambulancia para hacer el recorrido de casi 2 mil kilómetros por carretera.

Luis Antonio Jiménez, cardiólogo e integrante del Comité de Trasplantes del instituto, comentó que conocieron el caso de Esmeralda a través del hospital donde la atendían. Desde aquí, los especialistas asesoraban a sus colegas en Hermosillo. Allá se inició un tratamiento con medicamentos, con los cuales se buscó mejorar la función coronaria.

Pero no funcionó. La joven lle-gó al Incich y el tercer día sufrió una arritmia que la llevó al pa-ro cardiaco.

El especialista revivió aque-llos 13 minutos en los que el corazón de Esmeralda dejó de latir: “Era una condición crítica; se hizo la intubación y ya en la unidad de terapia intensiva se conectó a un soporte circulatorio externo”, para sustituir la función cardiaca.