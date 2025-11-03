▲ Responsabilidad ecológica para mantener la riqueza natural, educación gratuita hasta los 15 años y la armonía religiosa han sido parte de las políticas más importantes en el Tíbet. Foto Jessica Xantomila

Jessica Xantomila

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 14

Lhasa. El Tíbet cumplió 60 años de fundación como región autónoma de China en medio de una disputa por su liderazgo que no termina, a pe-sar de la cual sus habitantes, cultura, religión, tradiciones y naturaleza siguen floreciendo. A decir del gobierno de Xi Jinping, el desarro-llo en estas seis décadas es evidente, en especial por la reducción de la pobreza: más de 200 mil personas salieron de esta condición en 2023, se han construido 3 mil 600 escuelas y la esperanza de vida de su población, de 3.65 millones, se duplicó al pasar de 35 años a 72.5 en promedio.

Gran parte de la historia de Xizang, nombre chino de la región, se observa claramente en la Plaza del Palacio de Potala, en la cual se encuentra el gran templo de Lhasa, que fue la residencia de los máximos representantes del budismo tibetano hasta 1959, cuando el decimocuarto Dalai Lama, Tenzin Gyatso, se exilió en India debido a la revuelta contra China; enfrente se ubica el monumento de liberación del Tíbet, ambos flanqueados por enormes imágenes del presidente Xi Jinping y líderes históricos como Mao Zedong.

Tras el reconocimiento de región autónoma del Tíbet, el gobierno del gigante asiático ha invertido 2.6 billones de yuanes (371.43 mil millones de dólares) en construcción y para garantizar derechos como el acceso a la educación gratuita hasta los 15 años; es decir, desde prescolar hasta el bachillerato, mientras en varias provincias es secundaria.

Las autoridades han enfatizado el desarrollo de las industrias locales y la participación de empresas con responsabilidad ecológica. Asimismo, trabajan en “la unión de diferentes lenguas”, ya que en la región habitan 50 etnias, una gran cantidad si se compara con las 56 que tiene el país en total.

En un foro por el 60 aniversario de la fundación del Tíbet, al cual fue invitado La Jornada, el secretario del Comité Regional Autónomo del Partido Comunista, Wang Junzheng, afirmó que el avance logrado es “milenario”, debido a que el gobierno del presidente Xi –quien ha visitado la región en dos ocasiones– lo ha considerado de importancia y ha instruido tareas fundamentales en cuanto a la estabilidad, unión étnica, desarrollo y ecología.

Reconoció que el ambiental es uno de los asuntos con mayor responsabilidad, y es que el Techo del Mundo, como se conoce al Tíbet, cuenta con una enorme riqueza natural. Desde que se llega a la región –a la que los periodistas sólo pueden ingresar con la aprobación de las autoridades locales, ante el riesgo de “injerencia”– se contemplan paisajes inigualables como el Lago Basongçuo, cuya agua turquesa cambia de color según la estación del año.