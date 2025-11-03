De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 12

Resultado del brote del gusano barrenador, que afecta tanto a la ganadería nacional como a la salud humana, diputados, autoridades y especialistas coincidieron en la urgencia de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y control.

Durante el foro El gusano barrenador: un desafío de salud pública desde la responsabilidad legislativa, la diputada Liliana Ortiz Pérez (PAN) advirtió que no sólo es un problema de salud animal, sino un desafío que impacta la economía de más de 800 mil familias ganaderas en el país, además del riesgo para la salud pública por su rápida expansión territorial.

Consideró que implica invertir en capacitación técnica, laboratorios de diagnóstico rápido y aprovechar el potencial de herramientas, como la inteligencia artificial, la georreferenciación y la comunicación estratégica para la detección temprana y contención de brotes.

Sólo mediante una respuesta conjunta, subrayó, se podrán evitar pérdidas que, de no atenderse, podrían superar mil millones de pesos anuales y comprometer la competitividad del sector pecuario.