Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 10

A sólo dos semanas del “relanzamiento” del PAN, ha proliferado en diversas partes del país el rechazo de los militantes y simpatizantes del blanquiazul a su nueva plataforma.

En conferencias de prensa la semana pasada, el Frente Nacional por la Familia, tanto en Xalapa, Veracruz, como en la capital de Aguascalientes, pidió no defender todos los tipos de familia, como lo expresó la dirigencia panista.

El 18 de octubre, el dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, aseveró que defenderá la familia como prioridad, y presentó como lema del partido “patria, familia y libertad”.

Después, al responder sobre si están excluidos matrimonios entre personas del mismo sexo de su mensaje,dijo: “¿quién puede estar ya en contra de eso?”, y se pronunció por defender “todos los tipos de familias” como los conformados “por mamá, mamá e hijos”.