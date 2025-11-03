Pasa de 42 a 9.5 millones de pesos // Fue tomado en 2022 por inconformes
Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 10
La sede de Morena que sirvió como casa de transición de Andrés Manuel López Obrador cuando ganó la presidencia en 2018, ha perdido casi 80 por ciento de su valor tras quedar prácticamente en el abandono por más de 4 años y medio.
La casona de la calle de Chihuahua 216, en la colonia Roma, fue reportada de manera inicial como una compra del partido en 42 millones de pesos, cuando Yeidckol Polevnsky fungía como presidenta del partido, pero en los reportes difundidos por Morena a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2020 se indicó que el costo de compraventa fue de 38 millones 109 mil 600.
No obstante, en los informes de 2024 y 2025, el avalúo informado sobre la misma propiedad bajó a 9 millones 575 mil 243 pesos, luego de que desde 2021 fue “tomada” por morenistas.
La mañana de ayer, dos patrullas de la policía capitalina se encontraban dentro de la casa. Los elementos informaron a los vecinos que, a petición de Morena, custodian la propiedad, mientras que a un costado de la entrada permanecen casas de campaña de un grupo de manifestantes que, de acuerdo con quienes viven en la zona, “casi no están ningún día por ahí”. Fue desde la selección de candidaturas para los comicios de 2021 cuando integrantes de la Coordinación Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena (Conafumsm) irrumpieron en las instalaciones, inconformes por las candidaturas en Tabasco.
Ante ello, el partido ha tenido que rentar dos sedes alternas de las que no ha transparentado sus gastos. Durante la gestión de Mario Delgado como presidente del instituto político, usó un inmueble en la colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo, del que no se informó el costo.
La actual dirigencia, encabezada por Luisa Alcalde, el partido usa una edificio valuado en 99 millones 897 mil pesos, ubicado en Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Nápoles, del que sólo indica que ocupa bajo permuta, sin aclarar las características de ese contrato ni con quién lo realiza.
En enero de 2023, tras los recursos jurídicos presentados por la dirigencia de Mario Delgado, elementos policiacos desalojaron a los manifestantes, pero la protesta continuó en la puerta de la casona que ha sufrido pintas de consignas contra morenistas que se mezclan con frases de respaldo a candidatos.