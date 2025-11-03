Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 10

La sede de Morena que sirvió como casa de transición de Andrés Manuel López Obrador cuando ganó la presidencia en 2018, ha perdido casi 80 por ciento de su valor tras quedar prácticamente en el abandono por más de 4 años y medio.

La casona de la calle de Chihuahua 216, en la colonia Roma, fue reportada de manera inicial como una compra del partido en 42 millones de pesos, cuando Yeidckol Polevnsky fungía como presidenta del partido, pero en los reportes difundidos por Morena a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2020 se indicó que el costo de compraventa fue de 38 millones 109 mil 600.

No obstante, en los informes de 2024 y 2025, el avalúo informado sobre la misma propiedad bajó a 9 millones 575 mil 243 pesos, luego de que desde 2021 fue “tomada” por morenistas.

La mañana de ayer, dos patrullas de la policía capitalina se encontraban dentro de la casa. Los elementos informaron a los vecinos que, a petición de Morena, custodian la propiedad, mientras que a un costado de la entrada permanecen casas de campaña de un grupo de manifestantes que, de acuerdo con quienes viven en la zona, “casi no están ningún día por ahí”. Fue desde la selección de candidaturas para los comicios de 2021 cuando integrantes de la Coordinación Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena (Conafumsm) irrumpieron en las instalaciones, inconformes por las candidaturas en Tabasco.