De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 8

La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo sentencia por el delito de tráfico de personas agravado, en perjuicio de 14 víctimas migrantes provenientes de Venezuela y Colombia, de las cuales cuatro eran menores de edad.

Los hechos sucedieron en febrero de 2024, cuando Roany Josué Mérida Moreno fue detenido en Frontera Hidalgo, Chiapas, por elementos de la Guardia Nacional (GN), mientras traficaba en una camioneta a los 14 individuos extranjeros.

Por ello, fue condenado a 12 años de prisión después de que los agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (Femdh), aportaran las pruebas necesarias para comprobar su responsabilidad penal en los hechos.