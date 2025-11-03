Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 8

El Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que las disculpas desde España “carecen de sentido y no deben ser prioridad para el Estado mexicano”.

Luego del rechazo que generaron en la derecha española las recientes declaraciones de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien declaró que hubo “dolor e injusticia” sufridos por los pueblos originarios de México durante la Conquista y la Colonia, el blanquiazul consideró que el país no debe distraerse en “berrinches ideológicos”.

Durante la inauguración de las exposiciones de arte precolombino en Madrid, La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, Albares reconoció que entre los claroscuros de la relación de México y España, “hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla”.

Al día siguiente, integrantes de la derecha española y del gobierno de la Comunidad de Madrid le pidieron al funcionario retractarse y dimitir.

Consultado sobre la posición del blanquiazul, Jorge Triana, coordinador de voceros del Comité Ejecutivo Nacional del partido, sostuvo que es evidente que en todo proceso de colonización en el continente americano hubo violencia, dolor e injusticia, lo cual, insistió, no ha estado en duda, pero apuntó que en ese momento “no existía España como país, a quien hoy se le exige una disculpa. Existía el reino de Castilla, no España”.