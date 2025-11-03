De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 6

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) condenó “el cobarde homicidio” del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y manifestó su solidaridad con su familia y los habitantes de este municipio michoacano.

“Las gobernadoras y los gobernadores que integramos la Conago hacemos un llamado a mantenernos unidos frente a la delincuencia, sin distinciones políticas ni ideológicas”, subrayaron en un comunicado emitido en la red social X.