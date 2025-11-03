Política
Ver día anteriorLunes 3 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/03. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Cobarde homicidio: Conago/
A nterior
S iguiente
 
Cobarde homicidio: Conago
 
Periódico La Jornada
Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 6

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) condenó “el cobarde homicidio” del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y manifestó su solidaridad con su familia y los habitantes de este municipio michoacano.

“Las gobernadoras y los gobernadores que integramos la Conago hacemos un llamado a mantenernos unidos frente a la delincuencia, sin distinciones políticas ni ideológicas”, subrayaron en un comunicado emitido en la red social X.

Tras reiterar su respaldo a las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar la justicia y la seguridad, los mandatarios estatales exigen “castigo pleno y expedito a los responsables”.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto