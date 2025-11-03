Emir Olivares Alonso e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 6

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el gobierno de Estados Unidos se dijo dispuesto a “profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado en ambos lados de la frontera”.

En redes sociales, el subsecretario de Estado estadunidense, Christopher Landau, lamentó el crimen y confió en que haya acciones “rápidas y efectivas” de las autoridades mexicanas para aclararlo.

En su cuenta oficial de la plataforma X, el funcionario de la administración de Donald Trump escribió: “En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado durante una celebración pública del Día de Muertos. Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”.

Landau acompañó el mensaje con una fotografía donde se ve al alcalde cargando a un niño, captada, al parecer, minutos antes del homicidio. “Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas. QEPD”, señaló el vicecanciller estadunidense.