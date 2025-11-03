Funcionarios del país vecino piden estrechar lazos en seguridad, tras el asesinato de Carlos Manzo, para erradicar el crimen organizado
Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 6
Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el gobierno de Estados Unidos se dijo dispuesto a “profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado en ambos lados de la frontera”.
En redes sociales, el subsecretario de Estado estadunidense, Christopher Landau, lamentó el crimen y confió en que haya acciones “rápidas y efectivas” de las autoridades mexicanas para aclararlo.
En su cuenta oficial de la plataforma X, el funcionario de la administración de Donald Trump escribió: “En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado durante una celebración pública del Día de Muertos. Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”.
Landau acompañó el mensaje con una fotografía donde se ve al alcalde cargando a un niño, captada, al parecer, minutos antes del homicidio. “Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas. QEPD”, señaló el vicecanciller estadunidense.
Por su parte, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, remarcó que ambos países trabajan de manera conjunta por la justicia y para brindar seguridad a sus pueblos. “Estamos unidos con México como socios soberanos y amigos, con el firme compromiso de asegurar la justicia y fortalecer la seguridad que nuestras comunidades merecen”, apuntó.
En respuesta a los funcionarios, el gabinete de seguridad del gobierno mexicano aseguró que “toda la cooperación es bienvenida”.
En conferencia de prensa, se preguntó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre el mensaje que publicó Christopher Landau, en el que lamentó la muerte del edil michoacano y ofreció cooperación con México.
“Toda la cooperación es bienvenida, toda; si tienen información al respecto, por supuesto la recibimos en éste, como en cualquier otro caso que trabajamos con una estrecha colaboración con ellos y de intercambio de información. Por supuesto, cualquier tipo de información, no sólo de Estados Unidos, de cualquier institución de seguridad, siempre va a ser bienvenida. Siempre vamos a colaborar con todas las instituciones mexicanas o extranjeras”, respondió.